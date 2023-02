Messi-Psg proseguono i colloqui sul contratto, Campos: "Stiamo trattando"

Il Paris Saint-Germain continua a trattare sul rinnovo di contratto di Lionel Messi, con il consulente calcistico del club Luis Campos che spera di raggiungere un accordo. Il contratto biennale di Messi con il Psg scadrà alla fine della stagione, e il 35enne è stato accostato al trasferimento all'Inter Miami, squadra della Major League Soccer. Un ritorno al Barcellona è stato ipotizzato anche per Messi, che lo scorso anno ha portato l'Argentina alla gloria della Coppa del Mondo. Mentre le indiscrezioni di dicembre suggerivano che avesse raggiunto un accordo di principio per rimanere con il Psg, non è stato fatto alcun annuncio sul suo futuro oltre questa stagione. Campos ha confermato che sono in corso discussioni con Messi, che spera rinnoverà dopo aver registrato 29 presenze (15 gol, 14 assist) in 24 presenze con il Psg in questa stagione.

"Mi piacerebbe averlo in questo progetto, non posso nasconderlo, sarei felicissimo se continuasse con noi", ha detto Campos a Telefoot. "Ma al momento stiamo ancora discutendo per raggiungere questo obiettivo, per continuare ad avere Lionel Messi con noi". Il Psg si è avvicinato al reclutamento di un altro attaccante mancino mentre la finestra di mercato di gennaio volgeva al termine, ma il prestito di Hakim Ziyech del Chelsea è saltato all'ultimo momento. "Avevamo il giocatore con noi, avevamo fatto tutto", ha detto Campos. Ma come in tutti i trasferimenti, abbiamo bisogno che le tre parti, giocatore ed entrambe le squadre, funzionino bene. "In questo caso ha funzionato molto bene il Psg, ha funzionato bene Ziyech e purtroppo non ha funzionato l'ultima parte".