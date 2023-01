Messina Denaro, ecco dove ha passato gran parte latitanza - Video

Matteo Messina Denaro "non era soltanto un latitante di mafia, ma aveva un ruolo ben definito all’interno dell’organizzazione Cosa Nostra di cui lui è il capo della provincia mafiosa trapanese. Quindi da qui l’esigenza di tutelarsi e proteggersi dalle attività investigative, sfruttando al massimo la rete, non solo di favoreggiatori, ma anche la rete che costituisce l’assetto militare, la struttura organica dell’intera associazione mafiosa. Il latitante si è avvalso di questo e ha passato, secondo quelle che sono le ricostruzioni e le indagini fatte in questi anni, gran parte del suo periodo di latitanza nella provincia di Trapani". Ad affermarlo il Generale Pasquale Angelosanto, ospite di Sky TG24 Buongiorno.