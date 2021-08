Meteo in peggioramento e temporali in arrivo, ecco quando

Nel corso del fine settimana l'alta pressione comincerà ad interessare l'Italia a partire dai settori centro-settentrionali, le ultime fasi di maltempo interesseranno il Centro-Sud con altri temporali localmente intensi. Le temperature torneranno ad essere meno roventi e il weekend trascorrerà all'insegna di un clima più gradevole per tutti.

Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo i temporali di domenica al Sud e il sole sul resto d'Italia, il bel tempo sarà prevalente per tutta la giornata di lunedì 30 agosto. Sarà soltanto una breve tregua però, infatti da martedì un nuovo afflusso di correnti più fresche avrà la stessa direttrice del peggioramento di questi giorni. Rovesci e temporali colpiranno dapprima il Nordest per poi portarsi verso la Toscana, l'Umbria e le regioni adriatiche. Le temperature misureranno valori in media con il periodo quindi con un clima caldo, ma gradevole di giorno, e decisamente fresco al primo mattino, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

NEL DETTAGLIO

Sabato 28. Al nord: molte nubi ovunque, tempo più instabile sulle Alpi del Triveneto. Al centro: spiccatamente instabile su Toscana, Umbria, Lazio interno e regioni adriatiche. Al sud: rovesci sul basso Tirreno.

Domenica 29. Al nord: soleggiato. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: localmente instabile con rovesci su Campania meridionale, Calabria e poi Basilicata e Puglia centro-meridionale.

Lunedì 30: Alta pressione in rinforzo su tutto il Paese.