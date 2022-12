Soumahoro, l'avvocato Borrè: "Querelo Lucarelli per tweet"

"Querelo Selvaggia Lucarelli per il suo tweet". All'avvocato Lorenzo Borrè non è andato giù il cinguettio con cui la giornalista e opinionista ha criticato la scelta di Liliane Murekatete, compagna di Aboubakar Soumahoro, di affidarsi "all'ex avvocato di Priebke": "Qualcuno - scrive la giudice di 'Ballando con le stelle' sul social network - dovrebbe spiegarle che anche tra gli avvocati griffati c'era qualcosa di meglio, a livello di comunicazione". Parole che non sono piaciute al legale, candidato al Consiglio superiore della magistratura come laico: "La querelerò per questo utilizzo della qualifica di 'ex avvocato di Priebke' come se fosse un disdoro professionale", annuncia all'Adnkronos Borrè. "Lucarelli potrà spiegare nelle sedi competenti quale rilevanza professionale abbia il fatto che io sia stato uno dei difensori di Erich Priebke...", insiste l'avvocato, che si dice "sbigottito" dal post della Lucarelli.

"Peraltro - punge il legale - non so nemmeno chi sia Selvaggia Lucarelli, della cui esistenza apprendo oggi. L'evocare a fini implicitamente scandalistici una mia attività difensiva di vent'anni fa, assolutamente legittima, come se fosse qualcosa di professionalmente sconveniente e che avrebbe dovuto sconsigliare qualcuno dall'avvalersi della mia assistenza come avvocato, ha evidenti finalità denigratorie della mia professionalità, tant'è che il post di questa signora mi è stato segnalato da amici fortemente indignati".