Migranti e Action plan, incontro a Bruxelles tra ministri Interni

E' previsto per domani il Consiglio straordinario dei ministri dell’Interno a Bruxelles per discutere del piano di azione sulle migrazioni in venti punti presentato dalla Commissione europea dopo la crisi scoppiata tra Italia e Francia per via della nave Ocean Viking. Sarà "una specie di brainstorming" tra i ministri in vista del Consiglio ordinario dell'8-9 dicembre, che dovrebbe prendere delle decisioni, ha spiegato un alto funzionario Ue, in vista della riunione dei ministri, cui farà il suo esordio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.