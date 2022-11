"L'Italia ha fatto entrare 90mila migranti dall'inizio di quest'anno, finora sono stati ricollocati in 117". Giorgia Meloni interviene sulla questione Ocean Viking e sulle posizioni della Francia, la cui reazione per la premier italiana è stata "incomprensibile e ingiustificata. In nessun accordo c'è scritto che l'Italia è l'unico porto di sbarco".