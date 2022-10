"Messaggio per i trafficanti di esseri umani e per i loro complici: come da programma elettorale del centrodestra, l'Italia non tollererà più il business dell'immigrazione clandestina e degli sbarchi fuori controllo". E' quanto ha scritto su Twitter il Vicepremier e responsabile delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, aggiungendo: "Le Ong straniere si regolino di conseguenza…".