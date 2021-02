Milan-Crotone 4-0, rossoneri in vetta e Ibra fa 501

(Adnkronos)

Il Milan travolge il Crotone per 4-0 e si riprende la vetta della classifica, mentre Ibrahimovic taglia il traguardo dei 500 gol in carriera con la maglia di club nella seconda giornata di ritorno della Serie A e si riprende il primo posto in classifica. Ibrahimovic realizza una doppietta (30' e 64') siglando la rete numero 500 e 501. Rebic completa il poker andando a segno per 2 volte in una manciata di secondi al 69' e al 70'. Il successo consente al Diavolo di salire a 49 punti e di riprendersi il primo posto con 2 lunghezze di vantaggio sull'Inter.

Leggi anche Ibra, 501 gol in carriera

Udinese-Verona

Quarto risultato utile per l'Udinese che alla Dacia Arena supera 2-0 il Verona conquistando la vittoria numero 6 in stagione. La partita si infiamma nei minuti finali, all'83' i friulani passano in vantaggio grazie a una conclusione di Deolofeu con uno sfortunato tocco di Silvestri. Nel recupero lo spagnolo, servito da Molina, supera nuovamente il portiere con un rasoterra. In classifica l'Udinese sale a 24 punti, fermo a 30 il Verona.

Benevento-Samp

Finisce 1-1 il match del lunch-time della 21esima giornata di Serie A tra Benevento e Sampdoria. Al Ciro Vigorito i padroni di casa passano in vantaggio con l'ex Caprari servito da Barba, all'80' è Keita Balde a riportare in parità la sfida con un tocco ravvicinato su invito di Damsgaard. La classifica vede la squadra di Filippo Inzaghi salire a 23 punti, a 27 i liguri.