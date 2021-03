Milan-Udinese 1-1, il Diavolo si salva ma l'Inter può scappare

(Adnkronos)

Il Milan si salva in extremis contro l'Udinese e pareggia 1-1: l'Inter ora può volare via. I rossoneri acciuffano il pareggio al 97' con il rigore di Kessie e rispondono ai friulani, avanti al 68' con il gol di Rodrigo Becao. Il Milan sale a 53 punti, a 3 lunghezze dall'Inter che domani può allungare ulteriormente battendo il Parma. Il Diavolo si ritrova ora con 4 punti di margine sulla Juve e sull'Atalanta, che sale a quota 49 dopo il travolgente successo per 5-1 contro il Crotone. Nella corsa ad un posto in Champions League avanza anche la Roma, che si impone per 2-1 sul campo della Fiorentina. Giallorossi avanti al 50' con Spinazzola, che al 60' vanifica tutto: autogol e pareggio viola. All'88', Diawara regala la vittoria ai capitolini. La Roma a quota 47 ha 3 punti di margine sul Napoli, protagonista di un pirotecnico 3-3 sul campo del Sassuolo. Nelle altre sfide, pareggio nel derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria (1-1). Il Cagliari batte il Bologna (1-0) conquistando 3 punto d'oro in chiave salvezza. Il Verona passeggia per 3-0 a Benevento.