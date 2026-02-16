circle x black
Milano Cortina, le gare di oggi: dallo sci allo short track con Fontana, orari e dove vedere gli azzurri

In mattinata, grande attenzione alla prova di slalom a Bormio. In serata, speranze azzurre nel freestyle con Flora Tabanelli

Flora Tabanelli - Fotogramma/IPA<div></div>
Flora Tabanelli - Fotogramma/IPA
16 febbraio 2026 | 06.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Decimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, l'Italia va a caccia di nuove medaglie ai Giochi, dopo il record di podi in una singola edizione della rassegna a cinque cerchi battuto nella giornata di ieri. Per gli azzurri, speranze di medaglia sullo sci alpino, nello slalom, e nello short track, ma grande attenzione anche alla finale del big air in serata, con la stella Flora Tabanelli. Ecco orario, programma e dove vedere gli italiani in gara.

Milano Cortina, italiani in gara oggi

Ecco il programma di oggi e gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina:

10 Bob: Bob a due uomini, manche 1 (Patrick Baumgartner)

10 Sci alpino: Slalom uomini, manche 1 (Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

11 Short track: 1000m donne, quarti di finale (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

11:18 Short track: 500m uomini, batterie (Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)

11:55 Short track: 1000m donne, semifinali (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

11:57 Bob: Bob a due uomini, manche 2 (Patrick Baumgartner)

12:04 Short track: Staffetta 5000m uomini, semifinali (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

12:36 Short track: 1000m donne, finale B (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

12:42 Short track: 1000m donne, finale A (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

13:30 Sci alpino: Slalom uomini, manche 2 (da definire)

14:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Repubblica Popolare di Cina (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19 Bob: Monobob donne, manche 3 (ev. Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

19 Salto con gli sci: Super team uomini, turno 1 (da definire)

19:05 Curling: Round robin donne, Italia - USA (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Rebecca Mariani, Giulia Zardini Lacedelli)

19:30 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 1 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

19:43 Salto con gli sci: Super team uomini, turno 2 (da definire)

19:53 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 2 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

20 Pattinaggio di figura: Coppie, programma libero (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)

20:17 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 3 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

20:20 Salto con gli sci: Super team uomini, finale (da definire)

21:06 Bob: Monobob donne, manche 4 (ev. Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

Milano Cortina, dove vedere gare oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

