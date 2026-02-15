circle x black
Milano Cortina, Vittozzi medaglia d'oro in gara a inseguimento del biathlon

Medaglia numero 22 per l'Italia Team: azzurri per l'ottava volta sul gradino più alto del podio

Lisa Vittozzi - Afp
Lisa Vittozzi - Afp
15 febbraio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lisa Vittozzi vince la medaglia d'oro nella gara a inseguimento del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi domenica 15 febbraio. E' la medaglia numero 22 per l'Italia team, l'ottava d'oro, la prima per il biathlon alle Olimpiadi. L'azzurra si impone, senza errori al poligono, con il tempo di 30'11"8 davanti alla norvegese Maren Kirkeeide (30'40"6) e alla finlandese Suvi Minkkinnen (30'46"1). Nona piazza per l'altra azzurra Dorothea Wierer (31'42"1).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Lisa Vittozzi Olimpiadi Milano Cortina 2026 Lisa Vittozzi oro
