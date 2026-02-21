circle x black
Chi è Federico Tomasoni, argento nello ski cross a Milano Cortina: la dedica alla fidanzata scomparsa Matilde Lorenzi

L'azzurro sale sul secondo gradino del podio e si commuove, alzando la medaglia al cielo

Federico Tomasoni - Fotogramma/IPA
Federico Tomasoni - Fotogramma/IPA
21 febbraio 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un argento indimenticabile. Con una dedica speciale. Federico Tomasoni sale sul secondo gradino del podio a Milano Cortina 2026, dietro al compagno di squadra Simone Deromedis. L'azzurro, che oggi ha corso con un casco speciale, dedicato alla fidanzata scomparsa Matilde Lorenzi , si è commosso sul podio e ha baciato la medaglia. Alzando poi gli occhi al cielo per la sua Matilde, sciatrice morta in allenamento il 28 ottobre 2024 dopo una tragica caduta.

Chi è Federico Tomasoni

Chi è Tomasoni? Cresciuto ai piedi della Presolana e figlio di Battista Tomasoni, prima atleta di livello e poi istruttore, Federico è nato con lo sci alpino ed è poi diventato un campione dello ski cross. Bronzo mondiale nel mixed team insieme a Jole Galli nel febbraio 2023, pochi mesi prima aveva raggiunto anche il suo miglior risultato in Coppa del Mondo, il quinto posto ad Arosa (Svizzera).Grande appassionato di mountain bike e alpinismo, ama tutto ciò che è adrenalina pura.

La sua storia si lega, inscindibilmente, a quella della sua fidanzata Matilde Lorenzi, promessa dello sci alpino scomparsa il 28 ottobre 2024 in seguito a una tragica caduta in allenamento in Val Senales. Con la medaglia di oggi, Federico ha realizzato anche il suo sogno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Olimpiadi Federico Tomasoni Matilde Lorenzi
