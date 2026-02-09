circle x black
Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna - Video

Allo Speed Skating Stadium di Milano, la campionessa olandese sale sul gradino più alto del podio nei 1000 metri

Jutta Leerdam - Afp
09 febbraio 2026 | 19.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Jutta Leerdam non sbaglia. E alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si prende una medaglia d'oro con record olimpico nei 1000 metri, allo Speed Skating Stadium di Milano: il tempo mostruoso di 1'12"31 vale per lei il gradino più alto del podio davanti alla compagna di squadra Femke Kok e alla giapponese Miho Takagi.

La campionessa olandese, che negli ultimi giorni ha fatto discutere per alcuni eccessi (a cominciare da uno stile di vita olimpico 'da milionaria', a detta di alcune compagne di squadra) era già famosissima prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Merito dei milioni di follower sui social conquistati anche grazie all'aiuto del fidanzato, il pugile-youtuber Jake Paul.

Leerdam è scesa in pista nell'ultima coppia della startlist, vincendo il primo titolo olimpico della carriera al termine di una gara da favola. Il momento ha fatto commuovere tutta la sua famiglia presente in tribuna e anche il compagno Jake Paul, in lacrime per una vittoria sensazionale.

