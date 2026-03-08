circle x black
Paralimpiadi Milano Cortina, Perathoner primo oro per l'Italia

L'azzurro sale sul gradino più alto del podio nello snowboard a Cortina d'Ampezzo

Emanuel Perathoner - Mezzelani GMT/ CIP
Emanuel Perathoner - Mezzelani GMT/ CIP
08 marzo 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giornata da incorniciare per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Oggi, domenica 8 marzo, Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d'oro nello snowboard cross SB-LL2 (classe di competizione per atleti con disabilità fisiche agli arti inferiori). L'azzurro ha regalato così all'Italia la terza medaglia della spedizione (dopo l'argento di Chiara Mazzel e il bronzo di Giacomo Bertagnolli), portando per la prima volta il tricolore sul gradino più alto del podio in questa edizione dei Giochi Paralimpici. Dietro di lui, l'australiano Tudhope e il coreano Lee.

Tag
Emanuel Perathoner Paralimpiadi Milano Cortina 2026 Perathoner oro Paralimpiadi
