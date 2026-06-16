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Dolomia lancia le 'Neurofragranze', tra emozioni e memoria

Quattro creazioni percettive che partono da uno stato d'animo: Calma, Armonia, Gioia ed Energia

Dolomia lancia le 'Neurofragranze', tra emozioni e memoria
16 giugno 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dolomia presenta le Neurofragranze: una collezione di quattro fragranze costruite come quattro stati sensoriali. Non sono firme olfattive identitarie ma esperienze percettive che dialogano con emozioni e memoria. Da questa visione nasce una nuova idea di profumeria: non più descrittiva o estetica ma percettiva. Se nella profumeria tradizionale la composizione precede l’esperienza, qui accade il contrario: tutto parte da uno stato percettivo che guida la costruzione della fragranza.

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Le Neurofragranze si articolano in quattro stati: Calma, Armonia, Gioia ed Energia. Calma si apre su una vaniglia luminosa e morbida, attraversata da fiori bianchi. Muschi chiari e ambra dorata ne prolungano la presenza sulla pelle. Armonia è invece una freschezza verde e cremosa, attraversata dalla genziana che ne definisce il carattere. Con note di cedro e sandalo. Gioia si compone di agrumi luminosi in apertura, seguiti da un cuore fiorito che amplifica la fragranza e un fondo muschiato. Energia è invece aperto da pompelmo, attraversato dal pepe rosa. Nel cuore, un accordo verde e floreale mentre il fondo è legnoso e muschiato.

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Neurofragranze profumeria fragranza
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