In occasione della 110a edizione di Pitti Immagine Uomo, Flower Mountain rinnova la collaborazione con Staple, tra i nomi più iconici e riconoscibili della cultura streetwear internazionale, presentando un nuovo drop che amplia e evolve il dialogo creativo inaugurato nella precedente stagione. Dall’incontro tra l’estetica outdoor del brand giapponese e l’immaginario urbano costruito da Jeff Staple, nasce una capsule che fonde linguaggi diversi, mettendo in relazione natura, cultura street e spirito contemporaneo. Fondato a New York nel 1997, Staple ha contribuito a ridefinire il mondo delle sneaker e delle collaborazioni, diventando nel tempo un riferimento trasversale per intere generazioni.

Per questa nuova edizione, la collaborazione si sviluppa attraverso una capsule completa composta da footwear e apparel, in cui dettagli grafici, pattern e richiami simbolici costruiscono un universo condiviso tra i due brand. Protagonisti della capsule sono tre modelli iconici reinterpretati attraverso il linguaggio visivo di Staple: Camp, silhouette slip-on dal carattere rilassato e contemporaneo; Fami, sneaker outdoor dalle linee f luide e dall’attitudine lifestyle; e Yamabushi, modello ispirato al trekking tecnico che rappresenta in modo autentico l’anima più esplorativa del brand. Ogni silhouette viene riletta attraverso pattern esclusivi, dettagli grafici e palette cromatiche che alternano toni naturali, nuance polverose e accenti più vibranti, creando un equilibrio tra spirito outdoor e cultura urbana. Accanto alle sneakers, la capsule introduce una proposta apparel coordinata composta da set relaxed, camicie bowling, jersey e capi dal gusto utility reinterpretati attraverso un approccio ironico e contemporaneo.

Pattern floreali, dettagli ricamati e riferimenti all’iconografia del pigeon diventano elementi distintivi dell’intero progetto, mantenendo un equilibrio tra comfort, funzionalità e ricerca estetica. La collaborazione conferma la volontà di Flower Mountain di dialogare con realtà capaci di contaminare mondi differenti, creando progetti che superano il semplice prodotto per trasformarsi in espressioni culturali condivise. Una capsule che racconta movimento, community e libertà creativa, unendo heritage outdoor e spirito street attraverso una visione autentica e contemporanea.