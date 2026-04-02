'Gucci Memoria', la mostra curata da Demna per il Fuorisalone 2026

L'esposizione, a Milano dal 21 al 26 aprile, propone una rilettura simbolica dei 105 anni di storia della maison fiorentina
In occasione del Fuorisalone 2026 a Milano, Gucci presenta 'Gucci Memoria', una nuova esposizione curata da Demna. La mostra propone una rilettura simbolica dei 105 anni di storia della maison fiorentina, restituendone le molteplici sfaccettature, evoluzioni ed espressioni creative.
Allestita negli storici Chiostri di San Simpliciano, in Piazza Paolo VI 6, 'Gucci Memoria' invita il pubblico a immergersi in una narrazione coinvolgente che mette in dialogo passato e presente. La mostra sarà aperta al pubblico dal 21 al 26 aprile, dalle 10 alle 20, previa registrazione su gucci.com a partire dal 10 aprile.