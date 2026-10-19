Il vintage di East Market raddoppia a Firenze

Dopo il debutto nello scorso maggio, torna per la seconda volta a Firenze East Market, l’evento cult milanese o e diventato negli anni un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e professionisti del settore vintage. L’appuntamento è in programma il 24 e 25 ottobre negli spazi di Motel, il nuovo hub eventi di Manifattura Tabacchi. Saranno oltre 100 gli espositori provenienti da tutta Italia, selezionati appositamente per questa prima edizione toscana, con migliaia di oggetti tra abbigliamento vintage, design, dischi in vinile, accessori e articoli da collezione.

East Market propone un’esperienza che unisce vintage, second hand, design, collezionismo e creatività. Tra abbigliamento, accessori, libri, fumetti, poster, stampe, bijoux, sneakers, modernariato e oggetti provenienti da tutto il mondo, il pubblico potrà scoprire pezzi unici e curiosità appartenenti a epoche e stili diversi.

Protagonisti saranno i capi vintage e second hand dagli anni ’50 ai Duemila, selezionati da negozi e collezionisti privati. Denim, streetwear, abbigliamento militare e college, accessori firmati, pezzi da collezione e proposte custom e upcycling si affiancheranno a oggetti per la casa, icone del design del Novecento, creazioni di artisti e illustratori.

Tra gli espositori Raffaele Iorio, collezionista napoletano di occhiali vintage con modelli rari firmati Versace, Dior, Fendi, Ray-Ban e Persol; Spaghettochild Research, da Milano, specializzato in capi anni ’80 e ’90 e cultura skate; e Barbara Gosi, da Firenze, con pubblicità vintage originali dagli anni ’20 agli anni ’90. Torna anche l’area musica curata da Fabio Rossi, con vinili e CD, prime stampe e rarità che spaziano dal rock al jazz, dall’elettronica all’hip-hop.

Durante la manifestazione sarà disponibile anche East TV, un viaggio nella storia dei videoclip musicali, con proiezioni gratuite non stop nella sala cinema di Manifattura Tabacchi: da Thriller di Michael Jackson a …Baby One More Time di Britney Spears, fino a Hey Ya! degli Outkast.

A completare l’esperienza, Bar Ventura, ispirato ai bar italiani degli anni ’70, ’80 e ’90, affiancato da bar, cocktail e dalle numerose proposte gastronomiche di Manifattura Tabacchi. Non mancheranno selezioni musicali tra hit contemporanee e grandi classici del passato, per un evento che va oltre lo shopping e diventa un punto d’incontro tra cultura, musica, creatività e sostenibilità.

Il prossimo appuntamento a Milano è previsto per domenica 22 novembre, edizione nella quale East Market festeggerà il dodicesimo anno di attività.