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K-Way celebra sport e vita all'aria aperta con capsule Leonardo Fioravanti

La collezione tra il brand della giacca antipioggia e il campione di surf, brand ambassador

K-Way celebra sport e vita all'aria aperta con capsule Leonardo Fioravanti
16 giugno 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

K-Way e il campione di surf Leonardo Fioravanti, dal 2023 brand ambassador del brand, lanciano una capsule collection per la primavera/estate 2026, accompagnata da una campagna che racconta l’atleta oltre la dimensione della performance sportiva. Il concept mette al centro una narrazione più intima e autentica, che esplora il suo mondo quotidiano fatto di rituali, gesti spontanei e momenti non competitivi, dove il rapporto con l’acqua, il movimento e il surf diventa naturale e onnipresente. Il progetto si inserisce in un immaginario editoriale ispirato al mondo surf e del movimento, coerente con l’identità K-Way: la funzionalità tecnica del prodotto dialoga con una dimensione più sensoriale e vissuta, in cui protezione, comfort e libertà di espressione convivono. La capsule, quindi, risulta un’estensione dello stile di vita dell’atleta, più che in un equipaggiamento tecnico.

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I capi bilanciano tecnicità e lifestyle, interpretando l’estetica del surf e dell’acqua in una proposta contemporanea e versatile, pensata per accompagnare la vita all’aria aperta con funzionalità e stile essenziale ispirato al mondo outdoor.Il cuore della proposta è rappresentato dai capi outerwear e dai pantaloni tecnici, realizzati in nylon 3 layer impermeabile e traspirante con costruzione 10K/10K, trattamento Dwr e cuciture termonastrate, progettati per garantire protezione da pioggia e vento senza rinunciare a leggerezza e libertà di movimento. Tra i pezzi chiave della capsule emerge la cappa lunga, progettata per accompagnare il momento successivo all’attività in acqua: l’esterno tecnico protegge da vento e umidità, mentre l’interno in spugna di cotone avvolge il corpo assicurando comfort e calore, richiamando il rituale del post-surf in una versione contemporanea e funzionale.

Accanto alla componente tecnica, la collezione sviluppa una proposta lifestyle attraverso felpe e T-shirt in jersey e french terry con trattamento 'sun-faded', che conferisce ai capi un aspetto naturalmente vissuto e ispirato all’esposizione al sole, richiamando l’estetica autentica della cultura surf. La linea beachwear amplia ulteriormente la versatilità della capsule con pantaloni leggeri e swimwear realizzati in materiali quick-dry e anti-UV, ideali per il mare e per un utilizzo dinamico all’aria aperta. Completano la collezione accessori come cappelli, borse e telo mare. Una proposta coerente e distintiva, in cui performance, comfort e stile convivono in un guardaroba pensato per accompagnare il passaggio dalla città al viaggio fino al mare. A rendere ancora più significativa questa collaborazione è il recente trionfo di Leonardo Fioravanti al Surf City El Salvador Pro 2026, dove il campione italiano ha conquistato la sua prima vittoria nel World Surf League Championship Tour, il circuito più prestigioso del surf mondiale.

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Tag
K Way Leonardo Fioravanti surf outdoor capacita' sportiva
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