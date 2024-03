K-Way lancia capsule con Maison Kitsuné

Maison Kitsuné e l’iconico marchio di windbreaker K-Way lanciano la loro prima collaborazione all'insegna dell'eleganza e della funzionalità. Sotto la direzione artistica del fotografo Basile Bertrand, le immagini ci immergono in una vivace narrazione parigina, dove le strade lastricate e i luoghi storici fanno da sfondo per un inseguimento tra amanti. Il concetto suggestivo di 'Parigi in bicicletta' definisce l'atmosfera per questo gioco di rincorse, racchiudendo sia il romanticismo moderno che l'essenza avventurosa della 'città della luce'. La capsule-collection Maison Kitsuné x K-Way rivisita gli iconici windbreaker Léon e Claude di K-Way nei colori distintivi di Maison Kitsuné.

La collaborazione culmina simbolicamente davanti al Café Kitsuné nel Palais Royal e infonde nuova vita nello stile urbano neo-nomade, incorporando tonalità armoniose e contrasti sorprendenti ispirati allo stile versatile della moda parigina. L'eleganza ribelle del pattern scozzese aggiunge una dimensione grafica a una collezione prevalentemente monocromatica, con tagli meticolosamente realizzati che forniscono struttura ai capi senza compromettere la libertà di movimento. Il logo della collaborazione è un vivace miglioramento: l'immancabile 'K' di K-Way, che in questa occasione sostituisce sottilmente il riconoscibile 'K' di Kitsuné, affiancato dalla vivace volpe simbolo del marchio.