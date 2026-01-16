K-Way, uno sky club per celebrare la montagna

La montagna è più che una semplice ispirazione stagionale per K-Way, che torna a raccontarla come territorio fisico, in un luogo nel quale tecnica e stile convivono senza forzature. Fino al 18 gennaio, in concomitanza con la Milano Fashion Week Uomo, il brand presenta la collezione sci fall-winter 26/27 al BasicVillage di Milano, trasformando gli spazi di via dell’Aprica in uno sky club: una baita con tanto di cabina di seggiovia, pensata per ricreare l’atmosfera più calda della stagione più fredda. Un allestimento che riflette fedelmente l’identità del marchio. Nato come simbolo di protezione dalla pioggia, K-Way ha progressivamente ampliato il proprio orizzonte fino a entrare, negli anni ’70, nel mondo dello sci alpino. Da lì lo sviluppo di capi sempre più performanti, la sponsorship della Nazionale francese e il momento chiave del 1992, quando il brand veste gli atleti alle Olimpiadi Invernali di Albertville, affermandosi anche nel panorama sportivo internazionale.

"Parliamo di montagna perché è lì che il marchio è cresciuto - racconta Lorenzo Boglione, ceo di BasicNet - è stata ed è fondamentale per il brand ed è un posto in cui tanti vanno per staccarsi dalle giungle di cemento in cui viviamo. Noi notiamo una propensione dei clienti a comprare e usare prodotti per la montagna. Andiamo molto in questa direzione e cresceranno gli investimenti in questo senso, perché crediamo che, per sempre più persone, sia importante per ricaricare le batterie e respirare aria fresca". Nessuna intenzione di focalizzarsi esclusivamente sulla montagna: “Le nostre giacche salgono sullo scooter tutte le mattine, continuiamo a testare nuovi tessuti e zip, innoviamo e portiamo tutto questo nel prodotto di tutti i giorni - precisa il top manager -. La collezione non è dedicata alle Olimpiadi ma alla montagna: l’idea è parlare della montagna, di cosa rappresenta”.

Quel legame oggi si rinnova e si completa. Accanto alle collezioni consolidate dedicate allo sci, inserite nella linea L’Action, la più tecnica e performante di K-Way, il brand estende la propria presenza anche allo snowboard. Lo fa attraverso la partnership con Scotty James, quattro volte campione del mondo e snowboarder olimpico, diventato brand ambassador nella stagione fall-winter 25/26. Con lui nasce una capsule collection che rafforza ulteriormente l’impegno di K-Way nel mondo della neve, allargando l’orizzonte e chiudendo idealmente il cerchio del rapporto con l’alta quota.

La collezione sci fall-winter 26/27 viene presentata attraverso un percorso tematico che mette al centro l’eccellenza tecnica e l’estetica essenziale del marchio. La proposta comprende completi giacca e pantalone ad alte prestazioni, con trattamenti Durable Water Repellent, impermeabilità fino a 10.000 mm di colonna d’acqua e traspirabilità di 10.000 g/mq/24h, pensati per affrontare anche le condizioni più estreme. Accanto all’outerwear, una selezione di mid-layer isolanti garantisce calore e leggerezza come strato intermedio nelle giornate più fredde.

Non mancano i capi che raccontano una visione più lifestyle della montagna, senza rinunciare alla funzione. Spicca la mantella unisex imbottita in PrimaLoft, calda e ultraleggera, con dettagli funzionali come le tasche porta skipass. Segue una maglia sportiva da uomo con zip, in tessuto tecnico elasticizzato con interno felpato, utilizzabile sia come strato unico sia come mid-layer: collo alto, cappuccio e tasche con zip ne enfatizzano comfort e praticità. Per la donna, la stessa attitudine si traduce in un body a manica lunga con cappuccio, fit aderente, mezza zip frontale e polsini con foro per il pollice.

A chiudere la collezione, una giacca da sci unisex colorblock a tre colori, in tessuto ripstop a due strati impermeabile, antivento e traspirante, imbottita in PrimaLoft, leggero e ad asciugatura rapida. Cuciture termonastrate, ventilazioni laterali, ghetta antineve rimovibile e tasche funzionali ne fanno la sintesi perfetta tra protezione, performance e stile K-Way. Tra una cioccolata calda e un cappuccino, nello sky club milanese sfilano anche cappe lunghe, giacche e piumini termosaldati con zip waterproof, pensati per la montagna ma pronti a scendere in città. Un guardaroba che conferma la doppia anima del brand: tecnica e quotidiana, outdoor e urbana. Con un testimonial d’eccezione come Scotty James, atteso ai Giochi di Milano Cortina, e una visione chiara: continuare a innovare partendo da un luogo che, per K-Way, non è mai stato solo uno sfondo ma una vera casa. (di Federica Mochi)