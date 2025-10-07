K-Way veste gli amici a quattro zampe

Un’icona senza tempo, un capo nato per affrontare la pioggia con praticità e diventato un simbolo di stile e funzionalità. Nel 1965, sotto la pioggia di Parigi, nasce un’idea semplice e geniale: una giacca impermeabile, leggera e facilmente trasportabile. Da quel momento, l’antipioggia di K-Way diventa un must-have generazionale, evolvendosi in una vera e propria label: Le Vrai, una collezione completa che da sessant’anni garantisce prestazioni tecniche elevate senza rinunciare allo stile. Oggi, l’universo Le Vrai si espande ulteriormente vestendo tutta la famiglia, anche quella a quattro zampe.

Protagonista è ancora una volta Le Vrai 4.0, la giacca simbolo del brand, che ha attraversato le generazioni con il suo design essenziale e senza tempo. Oggi, questo capo iconico viene reinterpretato in una versione pensata appositamente per gli animali domestici, diventando una naturale estensione dello spirito K-Way: praticità, leggerezza e stile per ogni membro della famiglia. La nuova collezione pet comprende impermeabili, trasportini, coperte imbottite, guinzagli e collari decorati con il tape tricolore iconico K-Way. Ogni articolo è realizzato con lo stesso nylon tecnico 4.0 utilizzato per i capi di adulti e bambini, garantendo qualità, resistenza e un’estetica coordinata. Una proposta outdoor completa, pensata per condividere in libertà ogni avventura – dal parco alla montagna, in ogni stagione – insieme a chi ci è più caro. Anche su quattro zampe.