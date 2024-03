Kappa lancia seconda capsule con Warner Bros.

Kappa e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products hanno realizzato una seconda capsule collection insieme dedicata a Rick e Morty. Dopo il successo del primo lancio dedicato all'iconico supereroe Batman, stavolta la collezione ha per protagonisti il nonno e il nipote della serie comedy della casa di produzione Adult Swim. La collezione, che comprende cinque t-shirt, tre felpe e due paia di pantaloncini, è disponibile per la vendita sul sito kappa.com e in selezionati negozi multimarca e Robe di Kappa.

Parte della collezione è caratterizzata dall'iconica 222 Banda, con bianco, nero, verde e arancio come colori di riferimento. Un classico Kappa, arricchito da stampe raffiguranti i due protagonisti e il logo della serie. Il resto della collezione gioca con i pattern e i loghi più iconici di Kappa: disponibili in bianco o nero, con disegni stampati fronte-retro. Le t-shirt presentano ricami con il logo di Rick e Morty, stampe con i loro volti e pattern all-over in stile pixel. L'iconica 222 Banda di Kappa viene reinterpretata con i loghi ripetuti di Kappa Omini e Rick and Morty mentre le felpe e i pantaloncini riprendono i disegni e le stampe disponibili per le t-shirt.