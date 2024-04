Lancôme torna a Milano con Skin Science Club

Lancôme porta la bellezza nel cuore di Milano. Dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni, la maison francese torna con Lancôme Skin Science Club, alla sua terza edizione. Dal 5 al 7 aprile lo spazio di Via Capelli 2 (all'angolo con Corso Como) ospiterà numerosi appuntamenti dedicati all'universo skincare del marchio. L'expertise scientifica che sostiene tutte le referenze di Lancôme sarà il filo conduttore che condurrà alla scoperta delle ultime innovazioni in campo tecnologico e formulativo e a come esse siano state implementate nei prodotti. Ospiti d'eccezione esperti beauty, le cui competenze spaziano dalla dermatologia alla cosmetologia, passando per il face-yoga, che si alterneranno in masterclass aperte a tutti.

Lancôme Skin Science Club sarà anche l'occasione per conoscere e provare gli strumenti e le tecnologie beauty tech sviluppati dal brand. Sarà possibile ricevere una consulenza di analisi della pelle attraverso due strumenti Lancôme - Skin Screen e Youth Finder - che, analizzando diversi parametri, condurranno all'elaborazione di consigli personalizzati a seconda delle esigenze identificate dallo scan. Inoltre, verrà offerta anche la possibilità di sottoporsi a un rapido trattamento in cabina con lo strumento Pro Radiance Booster, per una pelle del viso immediatamente più luminosa. Verranno infine omaggiate le travel size della beauty routine firmata Lancôme più adatta a sé.