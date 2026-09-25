Luisa Spagnoli, l'estate è in gonna e camicia: "Femminilità mai esibita"

Un'estate in camicia e gonna ma con molte possibilità di interpretarla. Una delle formule della primavera-estate 2027 di Luisa Spagnoli parte proprio da qui, e guarda ai giardini all’italiana per costruire un guardaroba luminoso e leggero, dove la sensualità passa più dalla silhouette che dall’esibizione del corpo. “Gonne e camicia, sì, ma anche abiti - racconta Nicoletta Spagnoli nel backstage della sfilata -. Diciamo che c’è un’alternanza tra abiti sempre leggeri, chemisier, ampi, quindi facili da indossare e anche un po’ scenografici, e gonne più a tubo, oltre ad abiti in maglia che seguono il corpo senza mai costringerlo”.

La gonna è uno dei punti di partenza: a tubo, aderente, oppure pareo, da avvolgere e annodare intorno ai fianchi. “Sono tutte perfette per l’estate”, spiega Spagnoli. E proprio il pareo diventa una delle chiavi della collezione, proposto con la camicia coordinata, in satin di seta stampata oppure in lino, e accostato a top decorati con pietre. La camicia cambia forma e registro, passando dalla versione più maschile in cotone, abbinata alla gonna a tubo in maglia, a quella più ampia e costruita. “Offre interpretazioni diverse perché la proponiamo sia con gonne aderenti a tubo, sia con mini per le ragazze, in una versione smoking più ampia, con plastron, perfetta per uno smoking giovane - sottolinea la stilista -. È praticamente una sensualità mai esibita".

Il corpo viene seguito dalla maglia, accompagnato dai drappeggi del jersey, segnato dalle gonne ma sempre lasciato libero di muoversi. Anche gli abiti alternano volumi ariosi e silhouette più definite: dallo shirt dress in satin che apre la sfilata ai chemisier ampi, fino agli abiti più costruiti, con bustini dalla vita bassa e gonne a corolla, in un omaggio all’eleganza di Audrey Hepburn in Sabrina.

Il filo conduttore arriva dal giardino all’italiana, dove natura e progetto convivono. “È una collezione solare, pienamente estiva, che richiama il tema del giardino. Abbiamo riproposto stampe floreali che evocano il classico fiore da giardino” racconta ancora. I fiori compaiono sulla seta con un effetto pittorico, su mini abiti drappeggiati e cut-out e su un maxi dress strapless dal volume importante, mentre il paesaggio del giardino entra nella collezione anche attraverso la materia. A partire dalla pietra, che diventa elemento decorativo e gioiello. “Le pietre - rimarca Nicoletta Spagnoli - hanno un ruolo importante in questa collezione perché impreziosiscono la materia e vanno ad arricchire bracciali, orecchini, cinture, anelli e addirittura i bottoni, i maxi bottoni che definiscono gli abiti”.

Collane, bracciali e anelli tridimensionali assumono forme quasi scultoree, diventano amuleti, cinture che segnano la vita o dettagli sulle bralette. L’estate di Luisa Spagnoli passa così attraverso una materia ricca ma non pesante: lino, maglia, satin, suede, cotone e bouclé. Il guardaroba urbano alterna giacche in lino dalla vita segnata e maniche voluminose a pantaloncini balloon, mini giacche blouson e cinque tasche in bouclé coordinato.

Il colore segue la stessa idea di un giardino estivo: bianco, rosa, verde turchese, arancio e celeste accanto a beige, marrone, ocra e ruggine, con lampi di giallo solare. Anche gli accessori restano dentro questa idea di naturalezza: sandali flat o con il tacco, in cuoio o duchesse, foulard trasformati in borse con manici intrecciati, tote bag in canvas con il logo storico e sneaker in una palette sorbetto. Una collezione dunque solare e costruit ma senza rigidità. Il corpo è presente, la femminilità anche. (di Federica Mochi)