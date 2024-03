Mantero 1902 con CubaLab consolida impegno nel sociale

Prosegue la collaborazione tra Mantero 1902 e il progetto Cuba Lab, supportato dal Gruppo Tod’s in collaborazione con la Divisione Manifattura della Comunità di San Patrignano, e rappresenta un impegno concreto nel fornire formazione umana e professionale attraverso l’apprendimento dell’arte della pelletteria e della confezione. Per la collezione primavera-estate 2024 di Cuba Lab, Mantero 1902 ha contribuito fornendo stampe e tessuti per la realizzazione di quattro borse Habanera Tote Baby, unendo per la prima volta la seta come materiale principale. Un nuovo upgrade professionale e apprendimento di un’ulteriore tecnica sartoriale che si aggiunge all’expertise delle giovani artigiane di San Patrignano.

Queste borse Habanera Tote Baby si distinguono per l’utilizzo delle stampe distintive del brand, provenienti dagli archivi dell’azienda, combinate in un mix & match accattivante, grazie all’impiego di tessuti come il twill, il crespo e il satin di seta, tutti elementi protagonisti delle collezioni Mantero 1902. Le fantasie floreali e i disegni marini conferiscono un carattere vivace e vibrante alle borse, trasportando chi le indossa in un’atmosfera estiva. La borsa Habanera è una tote realizzata in paglia e pregiato cuoio, impreziosita dal tessuto in seta intrecciato a decorazione sulle pattine e lasciato libero a cadere lungo i manici, creando un effetto bandeau di seta. L’interno è elegantemente foderato con un secondo tessuto a contrasto, creando un abbinamento di stampe e colori.

Un particolare tocco di artigianalità Made in Italy viene aggiunto a ciascuna borsa attraverso un certificato di originalità, firmato a mano da ogni ragazza del laboratorio coinvolta nella loro realizzazione. La collezione sarà presente online sul sito cubalab.it e in alcuni selezionati store, tra cui Biffi/Banner a Milano, Julian Fashion a Rimini, Cuccuini a Punta Ala e Forte dei Marmi, Spinnaker ad Alassio e presso le boutiques all’interno dei Resort Belmond (Italia, Spagna e Portogallo). Questa partnership con Cuba Lab permette a Mantero 1902 di dare una continuità alla collaborazione ormai consolidata con la Comunità di San Patrignano.