Milano Cortina, EA7 Emporio Armani accompagna la città verso i Giochi

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano Cortina parte da via Manzoni. Lì, fuori dallo store milanese di Emporio Armani, un grande cubo di ghiaccio attira l’attenzione dei passanti. Al suo interno è custodita la divisa dell’Italia Team per i prossimi Giochi Invernali, che verrà svelata lentamente, con il progressivo scioglimento della struttura. Un cartello invita a non toccare il cubo e a mantenere le distanze, mentre intorno si raduna una folla che si estende fino all’ingresso della metropolitana di Montenapoleone. Nonostante le temperature poco invitanti, curiosi e appassionati attendono l’arrivo degli ospiti della serata, sperando di cogliere anche solo un momento del passaggio di atleti e volti noti.

A 20 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici, EA7 Emporio Armani avvia così una serie di iniziative diffuse in città, confermando il proprio ruolo di partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e official outfitter dell’Italia Team. Il marchio ricoprirà anche il ruolo di Olympic and Paralympic Eyewear partner, affiancando il percorso verso i Giochi con una nuova campagna pubblicitaria che vede Sofia Goggia come testimonial. Non è un mistero che EA7 Emporio Armani firmi le divise ufficiali che gli atleti indosseranno durante la cerimonia inaugurale del 6 febbraio allo stadio di San Siro. Un momento che assume un significato particolare dopo la scomparsa del fondatore del gruppo, Giorgio Armani, avvenuta il 4 settembre scorso. Da sempre vicino allo sport e agli atleti, Armani ha seguito in prima persona il progetto delle divise olimpiche, contribuendo a definire un’idea di abbigliamento tecnico riconoscibile e coerente nel tempo. Vedere oggi l’Italia Team pronto a presentarsi con queste divise restituisce il senso di un percorso che prosegue nel segno della sua visione.

L’evento di presentazione si è tenuto proprio all’interno dello store Emporio Armani di Milano, trasformato per l’occasione in uno spazio dedicato ai Giochi invernali. Dalla facciata illuminata al cubo di ghiaccio collocato in via Croce Rossa, l’allestimento ha accompagnato il pubblico fino alla presentazione in anteprima della nuova campagna video dedicata agli atleti olimpici e paralimpici del Team Italia. Suoni, immagini e installazioni interattive hanno scandito i diversi momenti della serata, conclusa da una performance dal vivo e dal dj set di Shablo. Numerosi gli ospiti presenti, a partire dalla nuotatrice Federica Pellegrini passando per il tennista Fabio Fognini, lo storico difensore del Milan, Billy Costacurta, l'ex portiere della Nazionale Gianluigi Buffon, il canottiere campione olimpico Giacomo Gentili, il pentatleta Giorgio Malan, lo storico sciatore Giorgio Rocca e il nuotatore Filippo Magnini.

Accanto a loro anche la giornalista Ilaria D’Amico, Gianna Nannini, la voce dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi e Ambra Angiolini, tra gli altri, a conferma di un progetto che coinvolge sport, musica e cultura. Le iniziative di EA7 proseguiranno per tutta la durata delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Dal 15 gennaio al 16 febbraio, le vetrine e due pop-up temporanei all’interno dello store di via Manzoni 31 resteranno attivi, mentre la presenza del marchio si estenderà ad altri punti della città. Alla Triennale, uno spazio dedicato ospiterà installazioni e contenuti multimediali sulla collaborazione tra EA7 e l’Italia Team, avviata nel 2012.

In piazza Duca d’Aosta sorgerà Casa EA7, luogo di incontro e visione delle gare, con contenuti video e podcast che coinvolgeranno atleti, tecnici e ospiti. All’Armani Hotel, menu e proposte a tema accompagneranno le giornate delle competizioni, con la possibilità di seguire le gare dal Bamboo Bar. Attraverso il percorso EA7 Slalom Urbano, che collega lo store Emporio Armani, la Triennale, Casa EA7 e l’Armani Hotel, il pubblico potrà attraversare le diverse attivazioni in città. La raccolta dei timbri nelle varie tappe permetterà inoltre di ricevere un omaggio presso lo store di via Manzoni 31, chiudendo un itinerario che accompagna Milano verso l’appuntamento olimpico. (di Federica Mochi)