In oltre settant’anni di storia definita da ricerca e innovazione, Moncler è diventato sinonimo di protezione dal freddo, di performance e stile in ogni stagione. Moncler nasce infatti nel 1952 tra le vette alpine, con la missione di proteggere alpinisti e lavoratori ad alta quota da condizioni climatiche estreme. Ma il calore, per Moncler, non è mai stato solo una questione di temperatura: è sempre stata un’emozione che parte da dentro. Con questo spirito, Moncler presenta oggi Warmer Together, che vede protagonisti i due amici di lunga data e icone di Hollywood Al Pacino e Robert De Niro per la prima volta insieme in una campagna.

Warmer Together parla dei valori del brand, del sapere che il vero calore non è solo nelle giacche che indossiamo, ma nasce dall’esserci per qualcuno, dal prendersi cura degli altri, dallo stare vicini. Non è solo protezione dal freddo, ma creare relazioni autentiche tra le persone. "Per decenni Moncler è stato sinonimo di piumini e di inverno, ma ho sempre pensato e voluto che il brand rappresentasse qualcosa di più profondo. Da oltre 70 anni, infatti, le emozioni e il calore dello stare insieme hanno guidato ogni nostra scelta, e come un filo hanno saputo unire simbolicamente ogni prodotto e ogni messaggio. Warmer Together, attraverso la storia di amicizia tra Al Pacino e Robert De Niro, è un messaggio forte di affetto e vicinanza, valori che ci rendono migliori". - Remo Ruffini, presidente e ceo di Moncler.

Scattata a New York, davanti all’obiettivo del celebre fotografo ritrattista Platon, la campagna si articola in una serie ritratti in bianco e nero e brevi filmati dietro le quinte che raccolgono i pensieri dei due amici su temi come l’amicizia, il rispetto, le relazioni e la fiducia. "Il calore non viene mai da fuori, è un’emozione che nasce dentro di noi". - Robert De Niro, in un teaser diffuso prima del lancio del manifesto Warmer Together.

"L'amicizia è la cosa più grande che si possa vivere. Gli amici sono le persone con cui condividi la vita. È qualcosa che nasce spontaneamente. E' il condividere lo stesso senso della vita". - Al Pacino

Ad accompagnare la campagna, la voce dell’artista e ambassador di Moncler Tobe Nwigwe che, insieme alla moglie Fat, ha realizzato una nuova versione del classico di Bill Withers Lean on Me. Un inno senza tempo all’amicizia, alla solidarietà e al sostegno reciproco nei momenti difficili.