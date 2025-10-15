circle x black
Cerca nel sito
 

Moschino con Lavazza per pop-up a Shanghai

Dal 15 al 19 ottobre prossimi, un’esperienza immersiva nel centro storico

Il pop-up a Shanghai di Moschino e Lavazza
Il pop-up a Shanghai di Moschino e Lavazza
15 ottobre 2025 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lavazza e Moschino si uniscono per creare un’esperienza pop-up immersiva nel centro storico di Shangai, al numero 193 di Anfu Road. 'Espresso Your Style' è il nome della collaborazione che dal 15 al 19 ottobre prossimi fonde lo stile con i ricchi aromi dell’espresso, invitando i visitatori a intraprendere un viaggio sensoriale dove la moda incontra l’eccellenza del caffè.

Lo spazio in Anfu Road si trasforma in un ambiente onirico caratterizzato da un cielo azzurro ricoperto di soffici nuvole bianche dove, pronta ad accogliere gli ospiti, c’è un’oca gigante con indosso lo storico cappello a barchetta di Moschino, sorseggiando un caffè Lavazza. All’interno del pop-up tre aree dedicate accolgono gli ospiti: il Limited-Time Coffee Bar, la Sky Mirror Photo Zone e la Cloud Garden Terrace, che insieme danno vita a un ambiente immersivo e multisensoriale. I visitatori potranno anche gustare tre bevande con un tocco creativo, sviluppate dagli esperti F&B di Lavazza in esclusiva per celebrare la collaborazione, oltre a ricevere in omaggio una tote bag e una tazza Goose Espresso realizzati in edizione limitata e disponibili nei punti vendita Lavazza di Shanghai e in una selezione di città cinesi.

La collaborazione tra Lavazza e Moschino, che dà vita al pop-up, è una celebrazione culturale, resa viva da una serie di immagini create per accompagnare questa occasione speciale. Inspirata all’estetica delle sfilate Moschino sotto la direzione creativa di Adrian Appiolaza, la partnership fonde arte, moda e spirito urbano con l’esperienza del caffè firmata Lavazza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pop up collaborazione caffè moda
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza