Moschino con Lavazza per pop-up a Shanghai

Lavazza e Moschino si uniscono per creare un’esperienza pop-up immersiva nel centro storico di Shangai, al numero 193 di Anfu Road. 'Espresso Your Style' è il nome della collaborazione che dal 15 al 19 ottobre prossimi fonde lo stile con i ricchi aromi dell’espresso, invitando i visitatori a intraprendere un viaggio sensoriale dove la moda incontra l’eccellenza del caffè.

Lo spazio in Anfu Road si trasforma in un ambiente onirico caratterizzato da un cielo azzurro ricoperto di soffici nuvole bianche dove, pronta ad accogliere gli ospiti, c’è un’oca gigante con indosso lo storico cappello a barchetta di Moschino, sorseggiando un caffè Lavazza. All’interno del pop-up tre aree dedicate accolgono gli ospiti: il Limited-Time Coffee Bar, la Sky Mirror Photo Zone e la Cloud Garden Terrace, che insieme danno vita a un ambiente immersivo e multisensoriale. I visitatori potranno anche gustare tre bevande con un tocco creativo, sviluppate dagli esperti F&B di Lavazza in esclusiva per celebrare la collaborazione, oltre a ricevere in omaggio una tote bag e una tazza Goose Espresso realizzati in edizione limitata e disponibili nei punti vendita Lavazza di Shanghai e in una selezione di città cinesi.

La collaborazione tra Lavazza e Moschino, che dà vita al pop-up, è una celebrazione culturale, resa viva da una serie di immagini create per accompagnare questa occasione speciale. Inspirata all’estetica delle sfilate Moschino sotto la direzione creativa di Adrian Appiolaza, la partnership fonde arte, moda e spirito urbano con l’esperienza del caffè firmata Lavazza.