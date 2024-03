Pence 1979 arriva in Rinascente

Pence 1979, il brand che ha fatto dell’estetica street e della contemporaneità urbana i suoi punti di forza, prosegue a consolidare la sua presenza in Italia nel settore wholesale del lusso. Siglando un accordo con Rinascente, a partire dal mese di marzo e fino alla prima metà di aprile, il marchio sarà presente con un corner dedicato nei flagship store di Milano e Roma Tritone e negli store di Torino e Firenze.

La linea donna sarà disponibile a Milano fino al 15 aprile, mentre la linea uomo sarà disponibile dal 19 marzo all’1 aprile. Segue Torino, con la sola proposta donna, fino all’8 aprile, data in cui si concluderà anche l’esperienza fiorentina di entrambe le linee. Infine, Roma, con un inizio in concomitanza con Firenze, per Roma Fiume, mentre Roma Tritone inizierà il 7 marzo e saluterà le proposte uomo e donna del brand il 10 aprile. All’interno degli spazi, clienti, appassionati o semplici curiosi potranno trovare l’attuale linea Denim primavera-estate 2024, ispirata alla contemporaneità urbana che si respira nelle grandi città. Per completare l’offerta non mancherà anche una selezione degli essential, capi iconici del marchio.

Le innumerevoli sfaccettature di Pence 1979 si rispecchiano nelle personalizzazioni dei pop up e nel take over degli spazi di Rinascente Firenze, Roma Tritone e Fiume, con successioni di keyword in lingua inglese, tutte accomunate dalla lettera iniziale, la 'P', e interpretate con un’estetica street e coerente con lo spirito grintoso del brand. L’apertura di spazi dedicati e personalizzati Pence 1979 si inserisce all’interno del progetto di crescita del brand, che individua nei centri nevralgici delle principali città italiane il migliore palcoscenico per le sue creazioni urbane e contemporanee.