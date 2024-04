Tezenis lancia nuova collezione di intimo moda

La collezione si distingue per una proposta trasversale che abbraccia varietà di gusti, caratteri e fisicità

Tezenis presenta la nuova collezione di intimo moda per la primavera estate 2024, definendo con freschezza e vivacità lo spirito della stagione. La collezione si distingue per una proposta trasversale che abbraccia varietà di gusti, caratteri e fisicità. La palette colori offre un'ampia gamma di tonalità pastello, che evocano la leggera atmosfera della primavera, non trascurandole nuance dei nude. Dettagli gioiello, effetti shiny, ricami e pizzi floreali sono gli elementi distintivi di questa collezione, arricchita di modelli differenti.

Ritroviamo il balconcino con coppe leggermente imbottite, il triangolo soft senza ferretti per chi è alla ricerca di un effetto naturale, per finire con le proposte bralette. Novità di stagione è una selezione Bride, per chi ama i modelli dallo stile classico e dai colori tenui o accanto alle giovani spose nelle loro occasioni indimenticabili.