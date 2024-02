The Bridge, bulbi di giglio per tutti in piazza San Babila

Lo storico marchio fiorentino di pelletteria artigianale, sceglie i fiori, per lanciare la collezione primavera-estate durante la settimana della moda donna a Milano. Per tre settimane, il chiosco di fiori, trasformato in un antico baule da viaggio dell’archivio The Bridge, diventa protagonista

Un fiore che simboleggia una città, una città che simboleggia il Made in Italy. The Bridge, storico marchio fiorentino di pelletteria artigianale, sceglie i fiori, e in particolare il giglio di Firenze, per lanciare la collezione primavera-estate durante la settimana della moda donna a Milano. Dal 20 febbraio, per tre settimane, il chiosco di fiori in Piazza San Babila, trasformato in un antico baule da viaggio dell’archivio The Bridge, diventa protagonista del progetto 'Fai crescere un fiore' grazie alla casa pellettiera fiorentina che distribuirà un omaggio floreale, un sacchetto contenente due bulbi di giglio.

The Bridge, che da sempre si caratterizza per l’uso dell’iconico cuoio toscano conciato e lucidato attraverso l’uso di sostanze vegetali, sceglie il mondo dei fiori per condividere e trasmettere il proprio amore per le cose semplici e naturali.