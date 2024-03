Vestiaire Collective collabora con Carine Roitfeld

Vestiaire Collective, piattaforma leader della rivendita di articoli di lusso di seconda mano, unisce le forze con Carine Roitfeld per una collaborazione. Vera icona di stile, Carine, ex direttrice di Vogue Paris, è oggi caporedattrice della rivista Cr Fashion Book e lavora come consulente per numerosi brand del mondo della moda e del lusso. La collaborazione celebra la passione per la moda vintage e offre alla community di Vestiaire Collective la possibilità di acquistare una selezione di 300 pezzi vintage scelti da Carine e disponibili in esclusiva sulla piattaforma di Vestiaire Collective.

Gli appassionati di moda e di vintage sono invitati a scoprire questa selezione che segue il lancio dell’Archive Room di Vestiaire Collective, campagna attualmente in corso incentrata sugli articoli del passato che sono riusciti a diventare icone della moda e che meglio di tutti hanno definito le epoche in cui sono apparsi. Sui social network di Vestiaire Collective, Carine Roitfeld darà modo alla community di Vestiaire Collective di scoprire la Fashion Week parigina grazie a contenuti speciali tra cui il backstage della sfilata di un famoso brand del lusso francese.

Nell’ambito della collaborazione, Carine Roitfeld, conosciuta per la sua incomparabile influenza nell’industria della moda, ha aperto a Vestiaire Collective le porte del suo guardaroba, per condividere con la community della piattaforma il suo stile distintivo. Dall’alta sartoria ai classici intramontabili (a volte rivisti in chiave punk), la selezione riflette il gusto unico di Carine Roitfeld e rappresenta una testimonianza del fascino continuo per la moda vintage.

Ripensando al suo guardaroba, Carine Roitfeld rivela: “Sarete forse sorpresi, ma il mio guardaroba è piuttosto piccolo…Conservo solo i miei pezzi preferiti, che indosso quotidianamente. Oggi, porto un paio di jeans che ha più di 50 anni. Quasi tutto quello che possiedo è vintage, e ogni pezzo ha un posto speciale nel mio cuore; ognuno racconta una storia e rappresenta l’evoluzione del mio stile”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Carine Roitfeld per permettere alla nostra community di scoprire la sua straordinaria collezione di pezzi vintage - afferma Sophie Hersan, Co-founder e Fashion Director di Vestiaire Collective -. Il sapere e la passione per la moda di Carine sono ineguagliabili, e la rendono la persona perfetta con cui collaborare su questo progetto. Crediamo che questa collezione riuscirà ad attirare tutti gli appassionati di moda vintage del mondo, offrendo loro un’opportunità unica per possedere un pezzo della storia della moda”.

Riferendosi alla collezione che ha curato per la piattaforma, Roitfeld aggiunge: "Sono orgogliosa di collaborare con Vestiaire Collective a questo progetto sulla moda vintage. Sarà un mix di capi, accessori e pezzi originali che abbracciano decenni di storia della moda. Lussuose borse Gucci, iconiche giacche Tom Ford… Ogni articolo è stato selezionato con cura per mostrare quanto la moda vintage possa essere diversa, unica e intramontabile”.