Mondo Rai/Appuntamenti e novità

A una settimana dalla fine della 73esima edizione del ‘Festival della canzone italiana’ andrà in onda su Rai1 in prima serata (ore 21.25) ‘Tale e Quale Sanremo’; uno speciale in due puntate che sarà un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno reso la rassegna canora l’evento più atteso dell’anno. Condotto da Carlo Conti, il varietà, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma 13 artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival dei Fiori. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia di Sanremo nel corso degli anni; un’occasione per il pubblico in sala e per i telespettatori di ricordare e cantare tutti assieme, come se fossero seduti nella platea del mitico teatro Ariston o prima ancora nel salone delle feste del Casinò di Sanremo. Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: ecco i protagonisti che in questo primo sabato si metteranno in gioco, ripercorrendo in pratica la storia della grande musica italiana e cantando rigorosamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Questo mini torneo sarà presieduto, nel primo appuntamento di domani, da una super giuria composta dalla "regina" Loretta Goggi, dal camaleontico Cristiano Malgioglio e dall’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Come oramai da prassi, ci sarà un quarto giudice a sorpresa. Tra sette giorni, la secondo e ultima sfida che proclamerà il Campione di "Tale e Quale Sanremo 2023". I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai bravissimi tutor della squadra di "Tale e Quale Show": i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Your Face Sounds Familiar owned by Gestmusic, parte di Banijay Group.

Renato Zero sarà il primo ospite di “Che Tempo Che Fa” in onda domani alle 20 su Rai 3. L’artista parlerà del suo nuovo tour dal 7 marzo nei principali palasport “Zero a Zero – Una sfida in musica”. In studio con Fabio Fazio ci sarà anche Elodie, tra i protagonisti del 73° Festival di Sanremo con “Due”. E ancora: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa della “Novaja Gazeta” Anna Politkovskaja e autrice del libro “Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja”; Roberto Saviano; Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Don Davide Banzato, nelle librerie con “Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi”, in cui dialoga con Papa Francesco; la vicedirettrice del quotidiano La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo. Non mancherà l'ironia di Luciana Littizzetto. Chiude la serata "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Federica Brignone, vincitrice ai Mondiali di Courchevel/Méribel della sua prima medaglia d’oro mondiale con la combinata del 6 febbraio e della medaglia d’argento il 16 febbraio nello slalom gigante, a coronamento di una carriera straordinaria, con ventuno trionfi nella Coppa del Mondo, tre Coppe del Mondo di specialità, tre medaglie olimpiche e la Coppa del Mondo generale nel 2020, unica sciatrice italiana a ottenere questa impresa; Colapesce Dimartino, vincitori con “Splash” del Premio della Critica "Mia Martini" e del Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web "Lucio Dalla" all’ultimo Festival di Sanremo, ora anche all’esordio cinematografico con il film “La primavera della mia vita”; Paolo Rossi, in scena con lo spettacolo teatrale “Pane o Libertà”; Paolo Jannacci, che racconta con Enzo Gentile la vita e il lascito culturale del padre nel libro “Enzo Jannacci – Ecco tutto qui”; Elio; Francesco Paolantoni.

Domani, alle 15 nuovo appuntamento su Rai2 con “Vorrei dirti che”, il programma che porta Elisa Isoardi in viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Questa settimana, la Isoardi farà tappa a San Giovanni di Baiano (PG) per incontrare Greta, giovane scrittrice di 30 anni, che da bambina, a causa di un rallentamento della crescita, è stata presa in giro dai suoi compagni di classe. Crescendo inizia a manifestare dei problemi di salute e a soffrire di tiroide pigra, patologia che però non le viene diagnosticata tempestivamente, costringendola a letto per ben tre mesi. In questa lunga degenza, la vicinanza della madre le è di grandissimo aiuto e le consente di ritrovare un proprio equilibrio. Greta che oggi ha un bellissimo rapporto con sua madre Annalisa vorrebbe però chiederle scusa perché, per starle vicino, ha rinunciato a tante cose, sacrificando anche sé stessa. In ogni puntata dello show, Elisa Isoardi arriva nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decidono il piatto da preparare, fanno la spesa e, una volta a casa, cucinano il piatto grazie anche all’aiuto di un cuoco, amico di Elisa. Subito dopo, Elisa convoca il destinatario della sorpresa e tutti insieme si accomodano a tavola per condividere il piatto e tornare indietro con i ricordi. In seguito, arriva il momento più sentito, con la lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro.

Omaggio a Franco Zeffirelli e ai 70 anni di Riccardo Chailly - Rai1, 'Paesi che vai' alla scoperta di Padova

Nell’ambito dell’omaggio a Franco Zeffirelli a cento anni dalla nascita e per festeggiare il Maestro Riccardo Chailly nel giorno del suo 70° compleanno, Rai Cultura propone “Aida” di Verdi, in onda domani alle 10.00 su Rai 5. L’allestimento è quello del Teatro alla Scala, firmato da Franco Zeffirelli con Riccardo Chailly sul podio. Tra gli interpreti, Violeta Urmana, Roberto Alagna, Ildiko Komlosi, Giorgio Giuseppini, oltre a Luciana Savignano, Roberto Bolle e Myrna Kamara nella coreografia di Vassiliev. Regia Tv di Patrizia Carmine.

Partendo da Prato della Valle, “Paesi che vai”, in onda domani alle 9.40 su Rai 1, conduce il pubblico tra le meraviglie di Padova “Urbs picta”, “città dipinta”, con “I cicli affrescati del XIV secolo”. Dalla Reggia Carrarese, dove Francesco Petrarca e Jacopo II fanno gli onori di casa, il racconto prosegue nel Palazzo della Ragione. Le telecamere si spostano poi a Palazzo Bo, per incontrare uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. Entrano quindi nella Cappella degli Scrovegni, nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, per arrivare nella Basilica di Sant’Antonio e nell’Oratorio di San Michele. E, infine, “Paesi che vai” si immerge nelle bellezze del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Quando si parla di violenza sulle donne si pensa subito a quella fisica. Invece esistono tanti tipi di violenza di cui una donna può essere vittima, da quella psicologica a quella economica. Una donna senza i propri soldi non è una donna libera. Se ne parla nella puntata di “Vittoria”, in onda domani alle 9.05 su Rai Radio 1. Le ospiti di Maria Teresa Lamberti sono Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di Telefono Rosa, e Azzurra Rinaldi, economista e docente di economia Politica presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma.

Su Radio1 e RaiPlay Sound, Ucraina un anno dopo a "L'aria che respiri" - Rai3, "Sulla via di Damasco"

Ucraina: a quasi un anno dall’invasione russa, il conflitto continua a portare devastazione umana, sociale ed economica, e lascia sul futuro del Paese anche una pesante ipoteca ambientale. Serviranno anni e miliardi per bonificare interi territori: tempi indefinibili, come quelli della guerra di cui non si riesce ancora a vedere la fine. Se ne parla domani a “L’aria che respiri” in onda su Rai Radio 1 alle 7.13 e su RaiPlay Sound. E ancora, dalla tragedia della guerra vera alla miseria di quelle combattute sui social: parlano il panettiere, che ha provato a usare farina di grillo ed è stato ricoperto di insulti, e il titolare dell’azienda che li alleva in Italia e che racconta come funziona questo tipo insolito di fattoria. Poi voce agli esperti sull’impatto su ambiente e salute, e un’occhiata ad alcune esperienze all’estero. Infine, il carnevale… degli animali. Interviste, tra gli altri, a Matteo Guidotti, Giulia Muir, Vittorio Fattori, Ivan Albano, Enrico Murdocco, Marco Galaverni.

Quando la misericordia entra in carcere, anche un pezzo di legno, come quello dei barconi di Lampedusa, intriso di sofferenza e speranza, può cambiare forma e diventare strumento musicale. Per raccontare questa metamorfosi di cose e persone, "Sulla Via di Damasco", il programma di Rai Cultura, andrà in onda con Eva Crosetta dal Carcere di Opera (Mi), domani alle 7.30 su Rai3. In questo il luogo di estremo dolore, le mani dei detenuti modellano legni di barche, fino a farne violini che suonano note di speranza. Attraverso le loro voci, ma anche quelle dei tecnici di laboratorio ed operatori, Eva Crosetta andrà oltre le sbarre del carcere più grande d'Italia, per raccontare quei percorsi di lavoro e di rinascita, ma soprattutto di vicinanza spirituale e di compassione, che sull'esempio del buon Samaritano, trovano la loro radice nella Misericordia. Lo farà in compagnia di Silvio Di Gregorio, direttore del carcere, e di Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della Fondazione "Casa dello spirito e delle arti", entrambi fautori di un nuovo modo di fare carcere, più umano, più aperto, che oltre alla punizione, si preoccupi della rieducazione. "Noi tutti sbagliamo ogni giorno e nessuno ci mette in prigione - ha detto Arnoldo M. Mondadori - la persona che in carcere capisce l’errore, diventa luminosa e irradia una luce più grande della nostra tranquillità".

Un viaggio lungo la costa abruzzese, da Ortona fino alle colline che lambiscono il massiccio della Majella: questo l’itinerario di “Linea Verde”, domani alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia. Con Peppone e Beppe Convertini si scopre la vocazione vitivinicola della provincia teatina e l’antica tradizione della piccola “vigna di famiglia”, come nella storica contrada di Villa Baccile. Poi si partecipa a una battuta di pesca ai frutti di mare a bordo di una vongolara, al largo del porto ortonese. Ma c'è anche Ortona fra storia e leggenda: Salvatore Santangelo racconta i drammatici giorni del 1943, quando la città fu teatro di una cruenta battaglia fra nazisti e alleati, guadagnandosi l’appellativo di “Stalingrado d’Italia” e Maria Cristina Maselli narra della medievale leggenda della “Ritorna”, nella cornice del monumentale Castello Aragonese. E ancora, una visita a Crecchio, magnifico borgo dell’entroterra con il suo prezioso Castello Ducale poi ad Atri per conoscere le curiose galline nere autoctone, la locale liquirizia illustrata nelle sue proprietà da Ciro Vestita e, accompagnati da Francesco Gasparri, lo splendido scenario dei calanchi. Infine, una finestra dedicata alle nuove coltivazioni di avocado nelle campagne tarantine, con la partecipazione di Monica Caradonna.