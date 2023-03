Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Francesca Fialdini torna domani su Rai1 alle 17:20, con una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma dove si intrecciano storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Ospiti di questo nuovo appuntamento: Valeria Fabrizi, con cui si parlerà dei tanti ruoli da lei interpretati, tra cui Suor Costanza, nella fiction dei record, attualmente in onda su Rai1, “Che Dio ci aiuti”, e sua figlia Giorgia Giacobetti, per ricordare, insieme a entrambe, il celebre Quartetto Cetra, che vedeva tra i componenti Tata Giacobetti, marito di Valeria e padre di Giorgia, e per conoscerle meglio nel loro rapporto di madre-figlia; Roberta Capua, volto amatissimo del piccolo schermo da quando, nel 1986, ha vinto Miss Italia e poi per tutti i numerosi programmi da lei condotti; Alessio Zucchini, giornalista del TG1 delle 20, inviato di molti dei principali eventi di cronaca nazionali e internazionali degli ultimi anni, parlerà del suo ultimo romanzo dal titolo “Una famiglia”. Questa puntata avrà anche un pubblico speciale: in studio, infatti, ci saranno gli studenti di due terze classi del Liceo Classico della comunicazione “Pietro Giannone” di Caserta, impegnati, quest’anno, in un percorso, con diversi laboratori, per approfondire le nuove forme di comunicazione e lo studio della scrittura per il cinema, la serialità e la tv. Tra i programmi scelti per le loro simulazioni c’è proprio “Da noi… a ruota libera” e, domenica, avranno l’occasione di fare le loro domande alla conduttrice e agli ospiti.

Domani su Rai3 alle 20 nuovo appuntamento con la ventesima edizione di "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ospiti della puntata: Amadeus, direttore artistico e conduttore della 73a edizione del Festival di Sanremo, al via martedì 7 febbraio; Gianni Morandi, sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttore e, nel corso della seconda serata, protagonista di un’esibizione live con Al Bano e Massimo Ranieri; Alessia Marcuzzi, conduttrice di Boomerissima, a San Valentino su Rai2 con una puntata speciale; Mario Martone, regista del documentario "Laggiù qualcuno mi ama", in anteprima nelle sale il 19 febbraio in occasione del 70° anniversario della nascita di Massimo Troisi. E ancora: Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi e Professore Ordinario di Chirurgia Generale all’Università degli Studi di Milano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano; Marco Damilano; Paolo Mieli; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo. Chiuderà la serata "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: il campione del mondo e d’Europa dei 100 metri rana in vasca lunga Nicolò Martinenghi; Peppe Vessicchio; Ciro Priello e Fabio Balsamo; Cristiano Malgioglio; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

Nel centenario della nascita di Franco Zeffirelli (12 febbraio 1923), Rai Cultura dedica al regista e scenografo, autore di memorabili produzioni operistiche nei maggiori teatri del mondo, lo spazio dedicato all’opera in onda nelle domeniche di febbraio alle 10.00 su Rai 5. Si comincia domani con la storica produzione di “Carmen” di Bizet, debutto areniano di Franco Zeffirelli, che firma anche le scene. Nel cast, Clémentine Margaine, Gilda Fiume, Brian Jadge, Luca Micheletti con l’Orchestra, Coro e Ballo della Fondazione Arena di Verona. Sul podio, Marco Armiliato. Maestro del Coro Ulisse Trabacchin. Regia tv di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Radio1 'Vittoria' parla di agricoltura al femminile - 'Domenica in' su Rai1

In Italia un’azienda agricola su tre è gestita da donne, segno del sempre crescente interesse per la terra e per i suoi frutti. Nella puntata di 'Vittoria' in onda domani alle 9.05 su Rai Radio 1, si parlerà di agricoltura al femminile, con la testimonianza di alcune protagoniste del settore. Ospiti di Maria Teresa Lamberti: Barbara Barone, imprenditrice agricola e socia di Coprob, l’unica filiera dello zucchero in Italia; e Claudia Merlino, che dal 2019 al 2022 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Confederazione Italiana Agricoltori e oggi è Responsabile dell’area economica.

Al centro della puntata di 'Domenica In', in onda domani alle 14 su Rai 1 e condotta da Mara Venier, ci sarà il Festival di Sanremo. Saranno ospiti i cantanti Bobby Solo, Rosanna Fratello, Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, i New Trolls, i Jalisse, Francesca Alotta e Oliver Skardy (ex leader dei Pitura Freska) e si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi. In qualità di opinionisti ci saranno Marino Bartoletti, Pino Strabioli e Adriano Aragozzini, direttore artistico del Festival dal 1989 al 1993. Pierpaolo Pretelli si esibirà in una delle sue performance più riuscite a ‘Tale e Quale Show’ imitando il cantante Irama. Daniele Ivaldi, storico chitarrista di Shel Shapiro, presenterà in anteprima il brano “Felici e contenti”, nel quale si esibirà insieme a Nico Di Palo, voce storica dei New Trolls. Patrizia Reitano, moglie di Mino Reitano, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la loro lunga storia d’amore e il grande successo di uno dei cantautori più amati, scomparso nel 2009.

Nuovo appuntamento con “Vorrei dirti che”, domani, alle 15 su Rai2, il programma con Elisa Isoardi in viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Questa settimana, Elisa Isoardi farà tappa a Cavenago di Brianza (MB) per incontrare Cristina, una studentessa di 22 anni di infermieristica e volontaria civile di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Cristina conosce bene questa patologia, perché sua madre, Laura, ne soffre da molti anni. La donna, dopo la diagnosi ricevuta nel 2005, ha affrontato tante sfide e importanti cambiamenti nella propria vita, ma sempre con forza e determinazione. La vicinanza con la malattia di Laura, e il fortissimo legame che le unisce, ha fatto capire a Cristina di voler intraprendere una professione che le consentisse di aiutare gli altri. Da qui, la scelta di studiare infermieristica e dedicarsi al volontariato con i malati di sclerosi multipla, proprio per aiutarli a non sentirsi soli come è spesso accaduto a sua madre, soprattutto nei primi anni della malattia. Cristina vuole quindi dire grazie alla mamma Laura per averle insegnato a essere coraggiosa, a mettersi sempre alla prova e a prendersi cura degli altri. I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che” sono persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. In ogni puntata dello show, Elisa Isoardi arriva nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decidono il piatto da preparare, fanno la spesa e, una volta a casa, cucinano il piatto grazie anche all’aiuto di un cuoco, amico di Elisa. Subito dopo, Elisa convoca il destinatario della sorpresa e tutti insieme si accomodano a tavola per condividere il piatto e tornare indietro con i ricordi. In seguito, arriva il momento più sentito, con la lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro. Il viaggio di Elisa Isoardi prosegue poi verso un’altra destinazione, per raccontare, la settimana successiva, un’altra storia. “Vorrei dirti che” è basato sul format “Dinner For Mom” di proprietà di Endemol Shine Finland Oy, parte di Banijay Group. ©2017 Endemol Shine Finland Oya. “Vorrei dirti che” è un programma scritto da Elisa Isoardi, Monica Parente, Fabrizio Zaccaretti, Paola Fanuele e Flaminia Krieg. Regia di Claudia Seghetti.

Rai Storia, 'Passato e Presente' - Rai Movie il ciclo "Il gigante buono"

Con la fine del secondo conflitto mondiale inizia un nuovo ordine creato dai due principali vincitori: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Ma non tutti i Paesi si riconoscono nei due blocchi contrapposti. È l’economista francese Alfred Sauvy a lanciare, nel 1952, l’espressione Terzo Mondo per identificare i paesi non allineati. A “Passato e Presente”, in onda domani alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Massimo De Giuseppe. Nel 1955 a Bandung, in Indonesia, per la prima volta si riuniscono una trentina di Paesi emergenti, che vogliono superare i rigidi schieramenti della guerra fredda e rivendicano con orgoglio una propria strada per lo sviluppo e la crescita economica.

Da domani inizia su Rai Movie un ciclo di otto film dal titolo “Il gigante buono” e dedicato a Bud Spencer. Ogni domenica alle 21.15, fino al 26 marzo. Si comincia (domani alle 21.15) con “Piedone lo sbirro”, pellicola del 1973 per la regia di Steno e con, oltre a Bud Spencer, anche Adalberto Maria Merli, Raymond Pellegrin, Enzo Cannavale. La trama: l'ispettore Rizzo, detto Piedone, combatte la malavita di Napoli. Famoso per la sua bontà d'animo e per le maniere forti con le quali tratta i delinquenti, viene osteggiato dal nuovo superiore. Ma Piedone on si arrende e, dopo aver debellato una pericolosa banda di spacciatori, viene reintegrato con tutti gli onori.

È il Festival di Sanremo il grande protagonista delle puntate di “Citofonare Rai 2” in onda domani e domenica 12 febbraio, alle 11.15 su Rai 2. Domenica 5, Paola Perego e Simona Ventura, con tutto il cast, si trasferiranno a Sanremo per una puntata in diretta dal Teatro del Casinó. Inviate speciali saranno Antonella Elia e Valeria Graci, collegate dai luoghi più importanti del Festival, per raccontare il dietro le quinte della 73esima edizione della kermesse. Tante interviste ai cantanti in gara e ai protagonisti, tante le emozioni in attesa della partenza del 7 febbraio. In Teatro con le conduttrici ci saranno molti ospiti, come Giovanna Civitillo, Silvia Salemi e Sandro Giacobbe, e anche tanti giornalisti con le loro opinioni e i loro pronostici. All’immancabile Simon and The Stars toccano le previsioni segno per segno legate ai vari cantanti in gara.