'Morite' scritto sul muro arcobaleno di Gay center

"Di nuovo una scritta intimidatoria che imbratta il muro arcobaleno simbolo della comunità Lgbt+ realizzato dalla nostra associazione è stata realizzata durante la notte ed era già successo nei mesi scorsi: periodicamente il muro arcobaleno è oggetto di atti vandalici con scritte che riportano offese omotransfobiche e sessiste o minacce, anche di morte come in questo caso. Scritte immediatamente cancellate dai nostri volontari". E' quanto denuncia Gay center, sottolineando che "si tratta di atti gravi, di reati d'odio, barometro di intolleranza sociale".

"Questi attacchi possono solo rafforzare l'impegno di Gay Center nella lotta per i diritti e del servizio Gay Help Line 800 713 713 nel sostegno delle persone Lgbt+ vittime di pregiudizi e di odio omotransfobico. Richiama però anche chi ha responsabilità politiche a fare la propria parte per creare leggi e strumenti concreti di contrasto alla violenza e al discorso d'odio omotransfobico", concludono.