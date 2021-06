Morte Michele Merlo, Emma Marrone: "Mio cuore rotto in mille pezzi"

"Ieri ho cantato forte per te"

"Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi". Inizia così il post pubblicato da Emma Marrone su Twitter appresa la notizia della morte di Michele Merlo, deceduto nella tarda serata di ieri a 28 anni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna. "Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi'', aggiunge l'artista.