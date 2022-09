E' morto a 90 anni Jack Ging, il generale cattivo di A-Team. L'attore statunitense, che ha recitato in diverse serie tv come Undicesima ora, 'Mannix, Riptide ed è apparso in tre film al fianco di Clint Eastwood, è deceduto per cause naturali nella sua casa di La Quinta, in California. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Apache Ging a The Hollywood Reporter.

In rari ruoli da protagonista, Ging ha interpretato l'interesse amoroso del personaggio di Diane Baker 'Desiderio nella polvere" (1960) di William F. Claxton (1960), un soldato ed eroe riluttante nei giorni calanti della guerra di Corea nel film drammatico Sniper's Ridge (1961), uno psichiatra nella serie medica 'Undicesima ora' (1962-64), vestendo i panni del dottor Paul Graham e quelli del generale 'Bull' Fullbright nella serie A-Team (1983-1986).

Accanto a Eastwood, Ging ha interpretato uno sceriffo in Impiccalo più alto (1968), un medico in Brivido nella notte (1971) e Morgan Allen, il proprietario della miniera (e amante del personaggio di Marianna Hill), in Lo straniero senza nome' (1973). In tv è apparso anche nei telefilm 'Bonanza', 'La casa nella prateria' e 'Autostop per il cielo'.