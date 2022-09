Morto Ken Starr, il procuratore del Sexgate di Bill Clinton

E' morto Kenneth Starr, diventato famoso in tutto il mondo per aver portato all'impeachment di Bill Clinton per il Sexgate nel 1998. Il 76enne giurista, era stato nominato nel 1994 procuratore indipendente per il Whitewater, l'inchiesta sugli investimenti immobiliari dei Clinton in Arkansas che poi sfociò - grazie alla tenacia investigativa del 'mastino' Starr, secondo i suoi critici un vero 'inquisitore' - nell'esplosiva indagine sulla relazione dell'allora presidente con la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky.