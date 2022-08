Morto Wolfgang Petersen, regista di 'Troy' e 'La storia infinita'

È morto all'età di 81 anni Wolfgang Petersen, il regista tedesco nominato agli Oscar per i film "Das Boot" e "Air Force One". Lo ha detto alla Cnn la sua portavoce, Michelle Bega. Petersen ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella sua carriera per il suo film epico dedicato alla seconda guerra mondiale "Das Boot" del 1981, ma la sua carriera è popolata da una serie di film che occupano posti speciali nel cuore degli amanti dei film d'azione cult.

Dopo aver scritto e diretto il film fantasy per bambini del 1984 "The NeverEnding Story" ('La storia infinita'), ha continuato a girare una serie di film d'azione con alcune delle più grandi star del momento, come "In the Line of Fire" (con Clint Eastwood e Rene Russo) , "Outbreak" (con Dustin Hoffman, Morgan Freeman e Russo) e "Air Force One" (con Harrison Ford e Glenn Close). Negli anni ha portato avanti lo stesso filone, dirigendo "The Perfect Storm" con George Clooney e "Troy" con Brad Pitt, oltre a "Poseidon".

"Essere diretta da Wolfgang in 'Air Force One' rimane un ricordo speciale - ha detto l'attrice Glenn Close in una dichiarazione alla Cnn - Anche se la sceneggiatura era elettrizzante e incredibilmente intensa, ricordo molte risate, specialmente nelle scene attorno all'enorme tavolo nella War Room. Il mio ricordo è di un uomo pieno di gioia di vivere che faceva ciò che amava di più fare".