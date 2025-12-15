Cirelli Motor Company introduce la tecnologia MHEV-Biometano, una soluzione ibrida che punta a rendere la decarbonizzazione del trasporto privato immediatamente accessibile, senza rinunciare ad autonomia, prestazioni e semplicità d’uso.

Il sistema combina un motore alimentato a Biometano con un’unità mild-hybrid in grado di recuperare energia nelle fasi di rilascio e frenata, fornendo assistenza elettrica nelle riprese. Il risultato è un’ottimizzazione dei consumi e delle emissioni in condizioni reali, con tempi di rifornimento invariati e nessun cambiamento nelle abitudini di guida.

Ibrido MHEV-Biometano una sostenibilità immediata e concreta

Oggi l’alimentazione MHEV-Biometano è disponibile su Cirelli 1 e Cirelli 6 e sarà estesa a breve alla nuova Cirelli 3. Le vetture sono progettate per offrire abitabilità e funzionalità ai massimi livelli, la versione Cirelli 6 propone fino a sette posti e una volumetria di carico di 3.024 litri. I serbatoi da 138 litri di Biometano sono di fatto integrati nel sottoscocca che rappresenta una soluzione che preserva completamente lo spazio interno.

“Volevamo un’innovazione che facesse la differenza tutti i giorni: più autonomia, meno CO₂ e costi sotto controllo”, afferma Paolo Daniele Cirelli, Presidente di Cirelli Motor Company. “Il nostro MHEV-Biometano è una risposta concreta: tecnologia pronta, facile da usare e ideale per chi percorre molti chilometri con responsabilità ambientale.”