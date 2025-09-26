circle x black
Cerca nel sito
 

ASI e le icone del car design al Salone Auto Torino

sponsor

ASI e le icone del car design al Salone Auto Torino
26 settembre 2025 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal oggi al 28 settembre torna a Torino il Salone Auto Torino, manifestazione “open air” che animerà il cuore della città con oltre cinquanta marchi automobilistici, centri stile e realtà di riferimento del settore. Tra queste spicca l’Automotoclub Storico Italiano (ASI), protagonista nell’area dedicata all’automotive heritage.

La seconda edizione del Salone Auto Torino conferma il format diffuso, accessibile e gratuito che coinvolge Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra esposizioni statiche, anteprime nazionali ed europee, prove su strada e momenti di spettacolo. Il calendario include anche il ritorno del Supercar Meeting Venaria Reale Torino, in programma sabato 27 settembre.

Salone Auto Torino: la Collezione ASI Bertone in primo piano

All’ingresso dei Giardini Reali, nello spazio dedicato al design, ASI propone una selezione unica della Collezione ASI Bertone, con dieci prototipi e one-off che ripercorrono cinque decenni di creatività, dagli anni Sessanta ai primi Duemila.

Tra i gioielli in mostra figurano la Runabout (1969), la Camargue (1973), la Ramarro (1984), la Nivola (1990), la Emotion (1991), la Blitz (1992), la Karisma (1994), la Slalom (1996), la Novanta (2002) e la Barchetta (2007).

Parallelamente, altre due icone della collezione sono protagoniste di eventi esclusivi: la Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole del 1987 sfila al concorso d’eleganza di Palazzo Varignana 1705 nella Motor Valley emiliana, mentre la Bertone Runabout sarà presente al Festivalcar di Revigliasco, vetrina di stile alle porte di Torino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Torino il Salone Auto Torino Automotoclub Storico Italiano (ASI) Supercar Meeting Venaria Reale Torino
Vedi anche
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza