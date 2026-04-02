Audi torna protagonista alla Milano Design Week 2026 con una presenza articolata e strategica che va oltre la semplice esposizione. Il marchio dei quattro anelli utilizza il contesto milanese per raccontare una visione precisa: la mobilità non è solo tecnologia, ma un linguaggio che intreccia design, innovazione ed emozione.

Dal 20 al 26 aprile, Milano diventa il palcoscenico di un percorso diffuso che collega Università Statale, Montenapoleone District e Portrait Milano, trasformando la città in un ecosistema esperienziale dove il brand dialoga con il pubblico. Per il tredicesimo anno consecutivo, Audi conferma il proprio ruolo di co-producer della mostra-evento Interni, rafforzando un legame ormai consolidato con il FuoriSalone e con il mondo del design contemporaneo.

Audi Milano Design Week: tra Formula 1 e RS 5 ibrida

Il cuore della presenza Audi è rappresentato dall’Audi Design Hub all’interno di Portrait Milano, spazio concepito come punto d’incontro tra creatività e tecnologia.

Qui prende forma “Origin”, installazione realizzata con lo studio Zaha Hadid Architects, pensata come un portale simbolico verso il futuro del marchio. Un’opera che interpreta la nuova filosofia stilistica Audi attraverso quattro concetti chiave: chiarezza, tecnicità, intelligenza ed emozione.

L’installazione non è solo un esercizio architettonico, ma una riflessione sulla contemporaneità. In un contesto dominato da stimoli continui e sovraccarico sensoriale, Audi propone una visione opposta: eliminare il superfluo per rendere il design più leggibile e autentico.

Accanto a questa dimensione concettuale, il brand porta in scena anche il proprio lato più concreto e prestazionale. In anteprima per il pubblico italiano debutta la monoposto Audi R26 del team di Formula 1, simbolo dell’ingresso del marchio nella massima espressione del motorsport.