Audi punta su Nico Hulkenberg per rendere vincente la sua monoposto di Formula 1.

Vanta una straordinaria esperienza in Formula 1, Nico Hulkenberg ha all’attivo oltre 200 gare, così Audi punta, per il suo debutto in Formula 1, su Nico Hulkenberg.

Il suo ingaggio darà un contributo importante al Team della Casa dei Quattro Anelli per sviluppare la nuova monoposto, la sua velocità, esperienza e dedizione al lavoro, sono indiscutibili.

L’annuncio di Nico Hulkenberg segue l’acquisizione totale da parte di Audi, del Gruppo Sauber e la nomina di Oliver Hofmann in qualità di Responsabile del programma Audi Formula 1.

Hofmann si occuperà anche della gestione di Sauber e dell’omonimo Gruppo Svizzero, oltre che di Audi Formula Racing GmbH, in qualità di Responsabile dello Sviluppo della Power Unit.

Nico Hulkenberg darà un importante contributo allo sviluppo del team Audi: “L'ingaggio di Nico costituisce una pietra miliare per il progetto Audi Formula 1. Grazie alla sua velocità, all’esperienza e alla dedizione al lavoro di squadra, sin dal prossimo anno favorirà l'ingresso del Brand in F1, previsto nel 2026”, ha dichiarato Andreas Seidl, CEO di Audi F1 Team. “Sin dai primi contatti è nata una profonda sintonia. Nico è una personalità forte. La sua determinazione ci aiuterà a progredire rapidamente tanto nella messa a punto della vettura quanto nella costruzione della squadra”.