La nuova Audi Q6 e-tron debutterà il prossimo 15 aprile in occasione della prima giornata di apertura della Milano Design Week 2024.

Nella città del design, la Casa dei quattro anelli mostrerà in anteprima il suo nuovo SUV ad elettroni. La nuova Q6 e-tron sarà esposta nell’Audi House of Progress, un hub creativo che, così come lo scorso anno, torna ad occupare i suggestivi spazi del Portrait Milano in Corso Venezia 11.

Sarà proprio all’interno dell’House of Progress, che appassionati e visitatori potranno scoprire da vicino una Sport Utility Vehicle dalla tecnologia innovativa, pronta a ridefinire gli standard della mobilità elettrica.

La nuova Audi Q6 e-tron nasce sulla piattaforma Premium Platform Electric

Una piattaforma nativa espressamente sviluppata per modelli a zero emissioni, la Q6 e-tron sarà capace di percorrere fino a 625 km con un pieno di energia e di sopportare ricariche fino a 270 kW, ciò significa che in soli dieci minuti sarà possibile ricaricare fino a 255 km.

un SUV che porta al debutto anche una nuova tecnologia luminosa. La seconda generazione della tecnologia OLED, oltre a distingue le ultime generazioni dei modelli della Casa di Ingolstadt, offre anche indubbi vantaggi in termini di sicurezza.

Da elemento di design, il lighting Audi diventa uno strumento di comunicazione con gli occupanti della vettura e con gli utenti della strada.

La gamma Q6 e-tron rappresenta la massima espressione tecnologica Audi nel full electric.