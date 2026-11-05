BMW Motorrad amplia la propria famiglia sportiva con la nuova F 450 RR, una supersportiva progettata per i possessori di patente A2 che desiderano una motocicletta leggera, tecnologica e capace di offrire sensazioni di guida vicine a quelle delle RR di cilindrata superiore.

Il design della nuova BMW F 450 RR riprende il linguaggio della S 1000 RR, con carenatura affilata, codone rialzato, appendici aerodinamiche e gruppi ottici LED. L'impostazione privilegia la centralizzazione delle masse e la precisione nei cambi di direzione.

Il motore è un bicilindrico parallelo da 420 cc, con manovellismo sfalsato di 135°, capace di sviluppare 48 CV a 8.750 giri/min e 43 Nm a 6.750 giri/min. L'80% della coppia è disponibile già a 3.000 giri/min.

Il peso in ordine di marcia è di 177 kg, mentre i consumi dichiarati raggiungono 3,8 l/100 km, con un'autonomia superiore a 350 chilometri grazie al serbatoio da 14 litri.

BMW F 450 RR 2027: ciclistica, elettronica ed Easy Ride Clutch

La ciclistica utilizza un telaio tubolare in acciaio con motore portante, forcella KYB rovesciata da 43 mm e forcellone bibraccio in alluminio.

L'impianto frenante comprende un disco anteriore da 310 mm con pinza Brembo monoblocco e un posteriore da 240 mm.

Di serie sono presenti tre Riding Mode, Rain, Road e Race, insieme ad ABS Pro, controllo di trazione DTC, Dynamic Brake Control e gestione del freno motore MSR.

Particolarmente interessante l'Easy Ride Clutch, disponibile nell'Innovation Package della M Sport, che gestisce automaticamente l'innesto della frizione in funzione del regime motore. Abbinato allo Shift Assistant Pro, permette di guidare senza azionare manualmente la leva.

La sella è alta 790 mm, mentre la strumentazione TFT da 6,5 pollici integra connettività e navigazione.

Quattro gli allestimenti previsti: Base, Sport, M Sport e M Sport con Innovation Package.