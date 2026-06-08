La BMW M2 apre un nuovo capitolo della propria storia con l’introduzione della versione dotata di M xDrive, la prima nella storia del modello a beneficiare della trazione integrale sviluppata da BMW M. Una novità che amplia la gamma della coupé ad alte prestazioni e punta a offrire un livello superiore di efficacia dinamica, mantenendo intatto il carattere sportivo che ha reso la M2 una delle vetture più apprezzate dagli appassionati.

Sotto il cofano trova posto il sei cilindri in linea 3.0 litri con tecnologia BMW M TwinPower Turbo, capace di erogare 480 CV. La potenza viene distribuita tra avantreno e retrotreno attraverso il sistema M xDrive, supportato dal differenziale attivo Active M Differential, che gestisce la coppia sulle ruote posteriori in modo completamente variabile.

Il risultato è un incremento significativo della motricità, della precisione di guida e della stabilità direzionale, soprattutto nelle condizioni di aderenza più difficili e durante la guida ad alta velocità.

M xDrive e nuova tecnologia BMW M Ignite

Il sistema M xDrive mantiene una chiara impostazione a trazione posteriore. In condizioni normali la coppia viene infatti inviata esclusivamente alle ruote posteriori, mentre l’asse anteriore interviene solo quando è necessario aumentare la trazione disponibile. Attraverso il menu M Setup il conducente può personalizzare il comportamento della trasmissione e selezionare anche una modalità 2WD dedicata alla guida più pura.

Tra le novità più importanti debutta inoltre la tecnologia BMW M Ignite, destinata a equipaggiare tutti i sei cilindri in linea BMW M a partire dalla metà del 2026. Il sistema utilizza una combustione a precamera derivata dall’esperienza maturata nelle competizioni e consente di ridurre sensibilmente i consumi durante gli utilizzi più intensi, contribuendo anche al rispetto della normativa Euro 7.

Grazie alla maggiore trazione, la nuova BMW M2 xDrive accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi, migliorando di tre decimi il risultato della versione a trazione posteriore. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma può raggiungere i 285 km/h con il pacchetto opzionale M Driver’s Package.

La produzione inizierà nell’agosto 2026 presso lo stabilimento BMW di San Luis Potosí, in Messico, mentre il lancio commerciale è previsto entro la fine dell’estate. Tra i principali mercati di riferimento figurano Stati Uniti, Germania e Cina.