Byd lancia Operazione 'Purification', maxi bonus per rinnovo parco

Offerte ai proprietari di vetture con il problematico sistema della cinghia a bagno d'olio

08 gennaio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
Punta a svecchiare il parco circolante - ma anche a venire incontro ai problemi di proprietari di vetture con noti problemi meccanici - la Operazione Purification lanciata da Byd. La filiale italiana - che nel 2025 ha immatricolato 25.226 unità, circa 10 volte in più rispetto alle 2.881 del 2024, raggiungendo una quota di mercato dell’1,5% - offre infatti la possibilità di ottenere fino a 10.000 euro per rottamare la propria auto con cinghia a bagno d’olio: si tratta di una delle problematiche tecniche più diffuse negli ultimi anni, che ha colpito un numero piuttosto alto di automobilisti. La 'rottamazione' - peraltro - è senza limiti di reddito e senza attese, e - alla luce di una gamma Byd tutta elettrificata - permette di accelerare la transizione verso un parco auto più innovativo e più verde inn un mercato come quello italiano dove circolano più di 40 milioni di auto, con un’età media di ben 13 anni, la più alta d’Europa, che è ulteriormente aumentata di due anni negli ultimi 12 mesi.

L'Operazione Purefication segue altre campagne come CASI-NO Incentivi Statali, Back Friday e il lancio della Super DM-i Technology, la più recente evoluzione dei sistemi ibridi che unisce il comfort della guida elettrica alla praticità dell’ibrido e all’accessibilità del termico.

