Nel cuore di Dubai, dove lo skyline futuristico incontra la vastità del deserto, la nuova Porsche Cayenne Electric si è mostrata al pubblico per la prima volta, portando in scena un’interpretazione inedita del concetto di SUV elettrico ad alte prestazioni. Il modello ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti all’evento Icons of Porsche, grazie a una combinazione di design innovativo e capacità dinamiche che superano i tradizionali confini della guida elettrica. Le prove condotte a pochi chilometri dalla città hanno evidenziato come il SUV sappia affrontare con sorprendente sicurezza anche i terreni più impegnativi.

Le prestazioni della nuova Cayenne Electric

La nuova Cayenne Electric nasce con l’obiettivo di coniugare efficienza, versatilità e sportività. Su asfalto offre la precisione tipica delle vetture Porsche, mentre fuori dalle strade battute mette in mostra una sorprendente adattabilità, specie nella versione Turbo. Qui emerge l’inedito sistema di trazione elettrica capace di raggiungere fino a 850 kW e 1.500 Nm, valori che assicurano una risposta immediata, essenziale soprattutto nelle condizioni a bassa aderenza tipiche del deserto.

La modalità di guida “Sand” lavora in sinergia con i motori elettrici a bassa inerzia e con un acceleratore particolarmente sensibile, permettendo un controllo millimetrico della potenza. Nelle aree caratterizzate da pendenze elevate e temperature oltre i 40 gradi, la vettura ha confermato un’elevata stabilità grazie alle sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM, che possono incrementare l’altezza da terra fino a 245 mm. Un risultato ottenuto senza ricorrere a pneumatici specialistici, ma con gomme estive standard, a conferma della solidità del progetto.

Nella variante Turbo, il sistema Porsche Active Ride aggiunge un ulteriore livello di controllo: le sospensioni attive limitano l’inclinazione della carrozzeria, mantenendo il carico sulle ruote più uniforme anche sulle superfici sabbiose più profonde. Tutto ciò si traduce in una guida più precisa e sicura, sia nei tratti veloci sia nei passaggi tecnici tra le dune.