Cirelli Motor Company amplia la propria offerta e presenta Linea Gold, la nuova gamma pensata per un pubblico giovane e attento a stile, tecnologia e praticità. La famiglia si compone di tre modelli, 3zero3, 5zero5 e 7zero7, disponibili con motorizzazioni benzina, MHEV, GPL e MHEV GPL.

La principale novità riguarda l’introduzione della tecnologia REEV – Range Extended Electric Vehicle sui modelli 5zero5 e 7zero7: un sistema che garantisce trazione sempre elettrica grazie a un motore termico utilizzato esclusivamente come generatore, eliminando la dipendenza dalla ricarica e ampliando l’autonomia complessiva fino a 1.330 km.

«Con la Linea Gold portiamo su strada il meglio del nostro approccio: eleganza accessibile, tecnologia utile e serenità d’uso. Il REEV è la chiave per chi vuole guidare elettrico senza cambiare abitudini», afferma Paolo Daniele Cirelli, Presidente di Cirelli Motor Company.

Tecnologia e autonomia della nuova linea Gold di Cirelli

La soluzione REEV unisce un motore elettrico da 120 kW (anteriore, 5zero5) o 154 kW (posteriore, 7zero7) a un propulsore 1.5 litri da 75 kW utilizzato solo per la generazione di energia. Le batterie offrono fino a 233 km di autonomia elettrica urbana sulla 5zero5 e 174 km sulla 7zero7, con consumi contenuti e valori di CO₂ ridotti.

Il lancio della ﻿Linea Gold si inserisce nella strategia di espansione della Casa, che punta a consolidare la presenza sul mercato italiano replicando il modello di successo già validato all’estero. Previsti ampliamento della rete, potenziamento del servizio post-vendita 24/7 e una customer experience più uniforme e capillare.