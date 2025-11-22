circle x black
Cerca nel sito
 

Cirelli Motor company lancia la nuova linea Gold

sponsor

Cirelli Motor company lancia la nuova linea Gold
22 novembre 2025 | 11.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cirelli Motor Company amplia la propria offerta e presenta Linea Gold, la nuova gamma pensata per un pubblico giovane e attento a stile, tecnologia e praticità. La famiglia si compone di tre modelli, 3zero3, 5zero5 e 7zero7, disponibili con motorizzazioni benzina, MHEV, GPL e MHEV GPL.

La principale novità riguarda l’introduzione della tecnologia REEV – Range Extended Electric Vehicle sui modelli 5zero5 e 7zero7: un sistema che garantisce trazione sempre elettrica grazie a un motore termico utilizzato esclusivamente come generatore, eliminando la dipendenza dalla ricarica e ampliando l’autonomia complessiva fino a 1.330 km.

«Con la Linea Gold portiamo su strada il meglio del nostro approccio: eleganza accessibile, tecnologia utile e serenità d’uso. Il REEV è la chiave per chi vuole guidare elettrico senza cambiare abitudini», afferma Paolo Daniele Cirelli, Presidente di Cirelli Motor Company.

Tecnologia e autonomia della nuova linea Gold di Cirelli

La soluzione REEV unisce un motore elettrico da 120 kW (anteriore, 5zero5) o 154 kW (posteriore, 7zero7) a un propulsore 1.5 litri da 75 kW utilizzato solo per la generazione di energia. Le batterie offrono fino a 233 km di autonomia elettrica urbana sulla 5zero5 e 174 km sulla 7zero7, con consumi contenuti e valori di CO₂ ridotti.

Il lancio della ﻿Linea Gold si inserisce nella strategia di espansione della Casa, che punta a consolidare la presenza sul mercato italiano replicando il modello di successo già validato all’estero. Previsti ampliamento della rete, potenziamento del servizio post-vendita 24/7 e una customer experience più uniforme e capillare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cirelli Motor Company 3zero3 5zero5 e 7zero7
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza